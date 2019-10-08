Дитяче Євробачення-2019: Софія Іванько презентувала кліп до конкурсної пісні

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Дитяче Євробачення-2019: кліп до конкурсної пісні
Дитяче Євробачення-2019: кліп до конкурсної пісні / Facebook / @Ueurovision

Вже 24 листопада у Польщі пройде Дитяче Євробачення-2019. Та поки організатори вокального конкурсу завершують останні підготування, учасниця від України Софія Іванько презентувала ефектний кліп до пісні The Spirit Of Music.

Прем'єра ролика відбулась на офіційному ютуб-каналі UA: Суспільне мовлення. Згідно із даними, Софія Іванько дослухалась до порад оргкомітету нацвідбору Дитячого Євробачення та внесла корективи у трек The Spirit Of Music. Оновлена версія конкурсної пісні зазвучала в кліпі 13-річної співачки. 

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Автором ефектного відео став український режисер та кліпмейкер Дмитро Авдєєв. Він вирішив акцентувати увагу на самій Софії Іванько, показавши її прогулянку вулицями Києва. Зйомки проходили у центрі столиці та на Подолі, відтак глядачі зможуть побачити красу українського мегаполіса. 

Дуже символічно в нашій роботі те, що Софія йде крок за кроком тільки вперед і вгору. До своєї мрії стати артисткою і представити нашу країну на Дитячому Євробаченні. А всі, хто поруч, допомагають і підтримують її,
– зазначив Дмитро Авдєєв. 

У кліпі Софії Іванько The Spirit Of Music знялись ведучий Євробачення-2017 Тимур Мірошниченко. Окрім цього, символічно у ролику постала учасниця Дитячого Євробачення-2018 Дарина Красновецька, яка таким чином передала естафету юній артистці. 

Дивіться кліп до пісні Софії Іванько The Spirit Of Music: відео 

Що відомо про Дитяче Євробачення? Це щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн Європейської мовної спілки. Україна традиційно долучається до шоу, а у 2018 році посіла 4 місце. Тоді державу представляла Дарина Красновецька. 

За результатами нацвідбору, на Дитяче Євробачення-2019 поїде Софія Іванько. Молода вокалістка виступить на Арені Ґлівіце (Arena Gliwice) – одному із найбільших і найсучасніших спортивних та розважальних центрів Польщі. Саме там Софія Іванько виконає англо-український трек The Spirit Of Music та побореться за головний кубок конкурсу. Загалом у Дитячому Євробаченні-2019 візьмуть участь 19 юних співаків.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Євробачення Дитяче Євробачення
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