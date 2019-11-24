Дитяче Євробачення 2019: як виступила учасниця від України Софія Іванько

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Софія Іванько представила Україну під номером 13 / Фото з YouTube

24 листопада у місті Глівіце, що у Польщі, відбувся фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення 2019. Перемогу здобула Вікі Габор з Польщі, тому держава вже вдруге в історії стане країною-господаркою пісенного конкурсу. Конкуренцію їй склали 19 конкурсантів, серед яких – українка Софія Іванько.

Свою пісенну творчість дівчинка починала розвивати від 4 років, а професійно музикою зайнялася у 10 років. Софія сама пише собі пісні та виконує у дуеті зі старшим братом, який акомпанує їй на гітарі.

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Пісня The Spirit of Music, яку дівчина виконувала на пісенному конкурсі розповідає про могутню силу музики, яка є ключем да внутрішнього щастя.

У фіналі Софія Іванько вийшла у стильному рожевому костюмі з блискучою баскою. 13-річна вокалістка чуттєво виконала конкурсний трек, а в кульмінаційний момент виступу на сцені утворилась вогняна квітка, яка перейшла у рознобарвний малюнок. Такий ефектний номер нагадував тріумфальний перформанс Джамали. 

За результатами голосування експертів та глядачів, Софія Іванько отримала 59 балів та посіла 15 місце у турнірній таблиці. 

Виступ Софії Іванько на Дитячому Євробаченні: дивіться відео

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Відомо, що Софія Іванько навчалася в музичній школі по класу фортепіано та естрадного співу, а також у творчій студії Заслуженого діяча естрадного мистецтва України Михайла Толмачова. У цьому ж році Софія брала участь у вокальному талант-шоу "Голос. Діти-5" на телеканалі 1+1, де потрапила у команду Джамали. Однак під час вокальних боїв програла Варі Кошовій, яка дійшла до фіналу проєкту.

"Танці з зірками 2019": хто пройшов у фінал
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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Музика Дитяче Євробачення
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