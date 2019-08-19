Дитяче Євробачення-2019: відомо, хто представить Україну в Польщі

Представники організаційного комітету Національного відбору на Дитяче Євробачення-2019 визначили переможця, який буде змагатися за право представляти Україну на 17-му конкурсі в Польщі. Нею стала Софія Іванько. Переможницю визначили з-поміж 10 фіналістів.

Дитяче Євробачення у Польщі відбудеться 24 листопада в Arena Gliwice – одному з найбільших сучасних розважальних центрів Польщі. 13-річна Софія Іванько виступить з піснею "Коли здається". Софія Іванько багато виступає на музичних фестивалях та концертах. Дівчина брала участь у п'ятому сезоні вокального проекту "Голос. Діти", втім до фіналу не дійшла.

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Софія була у команді Джамали. Артем Шойжолов, зіркова донька Євгена Кошового та Софія заспівали нещодавно випущений хіт гурту "Время и Стекло" під назвою "Дим". Але Джамала після довгих роздумів все ж вирішила дати шанс Варварі Кошовій.

Дитячий пісенний конкурс Євробачення – це щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки.

У 2018 році у столиці Білорусі Мінську відбувся фінал Дитячого Євробачення-2018. Переможницею стала представниця Польщі 13-річна Роксана Венгель.