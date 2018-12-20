Дива трапляються: Барак Обама у шапці Санта-Клауса роздавав подарунки

Знаменитості зі світовими іменами все більше і більше приєднуються до передріздвяних благодійних кампаній. За декілька днів до найбільш очікуваного зимового свята Барак Обама відвідав дитячу лікарню у Вашингтоні у славнозвісній шапці Санта-Клауса.

За декілька днів до Різдва знаменитості неабияк втішають людей, яким ні з ким провести Різдво або просто немає можливості бути в колі сім’ї. Нещодавно Меланія Трамп, дружина теперішнього президента США, відвідала дитячу лікарню у Вашингтоні. Вона багато обіймалась із кожним охочим, а також прочитала дітям казку, яку обирала сама.

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Пізніше до кампанії приєдналась перша леді Франції Бріджит Макрон. Вона дарувала подарунки дітям працівників Єлисейського палацу. А за декілька днів до Різдва вирішив вчинити доброчинність екс-президент США Барак Обама.

Він відвідав дитячу лікарню у Вашингтоні. У шапці Санта-Клауса чоловік ходив по палатах шпиталю, роздаючи подарунки і промовляючи славнозвісне "хо-хо-хо". Діти з задоволенням йшли обіймати колишнього президента, дорослі ледь стримували сльози, а Барак Обама з радістю дарував свято госпіталізованим.



Барак Обама привітав дітей з Різдвом / Instagram / @klevin_cook



Екс-президент США відвідав дитячу лікарню в Вашингтоні / Instagram / @expresoec



Барак Обама у дитячій лікарні / Instagram / @sayidatynet



Колишній президент США відвідав дітей у лікарні перед Різдвом / Instagram / @sayidatynet