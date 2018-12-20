Дива трапляються: Барак Обама у шапці Санта-Клауса роздавав подарунки

358
Барак Обама у шапці Санта-Клауса привітав дітей з Різдвом
Барак Обама у шапці Санта-Клауса привітав дітей з Різдвом / Instagram/ @klevin_cook

Знаменитості зі світовими іменами все більше і більше приєднуються до передріздвяних благодійних кампаній. За декілька днів до найбільш очікуваного зимового свята Барак Обама відвідав дитячу лікарню у Вашингтоні у славнозвісній шапці Санта-Клауса.

За декілька днів до Різдва знаменитості неабияк втішають людей, яким ні з ким провести Різдво або просто немає можливості бути в колі сім’ї. Нещодавно Меланія Трамп, дружина теперішнього президента США, відвідала дитячу лікарню у Вашингтоні. Вона багато обіймалась із кожним охочим, а також прочитала дітям казку, яку обирала сама.

Читайте також: Дональд і Меланія Трамп влаштували закриту різдвяну вечірку: перші фото

Пізніше до кампанії приєдналась перша леді Франції Бріджит Макрон. Вона дарувала подарунки дітям працівників Єлисейського палацу. А за декілька днів до Різдва вирішив вчинити доброчинність екс-президент США Барак Обама.

Він відвідав дитячу лікарню у Вашингтоні. У шапці Санта-Клауса чоловік ходив по палатах шпиталю, роздаючи подарунки і промовляючи славнозвісне "хо-хо-хо". Діти з задоволенням йшли обіймати колишнього президента, дорослі ледь стримували сльози, а Барак Обама з радістю дарував свято госпіталізованим.

Барак Обама
Барак Обама привітав дітей з Різдвом / Instagram / @klevin_cook

Барак Обама
Екс-президент США відвідав дитячу лікарню в Вашингтоні / Instagram / @expresoec

 

Барак Обама
Барак Обама у дитячій лікарні / Instagram / @sayidatynet

Барак Обама
Колишній президент США відвідав дітей у лікарні перед Різдвом / Instagram / @sayidatynet

Барак Обама привітав дітей з Різдвом у капці Санта-клауса
Барак Обама / Instagram / @sayidatynet
 

Теги: LifeStyle Новини США Барак Обама благочинність
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
сьогодні 13:15 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 27338
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
20 грудня 20:10 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
22219
Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ
19 грудня 19:00 Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ
Юлія Девда 3976
"Караоке на майдані" закрили: хто з українських зірок підкорював народне шоу
19 грудня 18:01 "Караоке на майдані" закрили: хто з українських зірок підкорював народне шоу
Юлія Михайлова 11333
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
19 грудня 15:40 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
16921
Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
19 грудня 10:00 Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
Олена Булан 1237
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук