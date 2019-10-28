Дівчина Богдана вперше прокоментувала стосунки з головою Офісу Президента

Анастасія Слічна почала зустрічатися з керівником ОПУ Андрієм Богданом ще до того, як він пішов у політику.

Дівчина зізналася, що після того, як її коханий зайняв високу посаду в Офісі Президента, її життя не змінилося, йдеться у "Світському житті".

Коротко: Андрій Богдан – голова Офісу Президента: що про нього відомо

У мене немає охорони. Бувають дні, коли я у Андрія запитую: "Андрію, все буде добре? Мені не треба нічого боятися?" Він відповідає: "Ні, все добре",

– розповіла Анастасія.

Вона додала, що тепер більше думає над тим, що їй запостити в фейсбук та інстаграм.

Слічна розповіла, що вони з Богданом часто відвідують різні заходи, ходять в кіно, активно проводять вихідні. До них завжди в гості приїжджають друзі. Дівчина зазначила, що її коханий часто з нею радиться з різних питань.

Дуже часто я йому кажу: "Андрію, треба бути тут м’якшим, можливо, тут не звертай уваги. І він дуже часто зі мною радиться. Не з політичних питань, а з життєвих чи питань, пов’язаних зі стосунками з друзями,

– пояснила Слічна.

На запитання, чи отримала вона пропозицію руки і серця від Андрія, Анастасія відповіла: "Я буду тримати це в секреті". А на наступне запитання, чи хоче вона заміж за Богдана, Слічна рішуче відповіла: "Звичайно так!"

Що відомо про особисті стосунки Андрія Богдана?Андрій Богдан розлучений. Від першого шлюбу у нього залишилися 4 доньки.



Нова дівчина Богдана Анастасія Слічна є співвласницею бренду купальників і білизни, а також ітернет-магазину біжутерії.