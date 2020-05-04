"Дівчина Бонда" вперше зізналася про емоційні знущання та тиск чоловіка: Він вирішував усе

77-річна шведська акторка і фотомодель Брітт Екланд зробила сенсаційне зізнання. Впродовж чотирьох років шлюбу з комедійним актором Пітером Селлерсом вона зазнавала емоційне насильство. "Дівчина Бонда" потерпала від ревнощів та агресії чоловіка, який не залишав їй право на вибір чи самостійні вчинки.

Брітт Екланд відверто розповіла про стосунки з колишнім чоловіком для документального фільму BBC Arts "Пітер Селлерс: Стан комічного екстазу". Як інформує The Guardian, у цьому шлюбі актор проявив себе справжнім тираном, який емоційно знущався з обраниці та тримав її життя під цілковитим контролем.

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"Дівчина Бонда", яка зіграла в дев'ятому фільмі про суперагента "Чоловік із золотим пістолетом", одружилася з Пітером Селлерсом у 21 рік за три тижні після першого побачення. Він був її першим чоловіком, а вона стала для нього другою з чотирьох дружин. Одразу після медового місяця модель та акторка відчула жорсткий характер коханого. Вже тоді він самостійно купував весь її гардероб та не давав жодного права на власну думку.

Він вирішував, що я буду вдягати. Він просто заздалегідь вирішив усе, не питаючи мене ніколи,

– наголосила Брітт Екланд.

Знаменитість пригадує, що Пітер Селлерс погрожував їй розлученням щовечора в п'ятницю, а до понеділка запрошув на обід або готував дорогоцінні подарунки. Він страждав від алкогольної та кокаїнової залежності й біполярних розладів, а також відмовлявся від належного лікування.



Брітт Екланд з чоловіком Пітером Селлерсом / Фото: Getty Images

Брітт Екланд пригадала, що зірка комедії "Рожева пантера" Пітер Селлерс примусово забирав її просто зі знімального майданчика, що призводило до того, що її позбавляли ролей. Він також вирішував, коли їй слід відвідати лікаря, адже вважав, що вона не надто добре виглядала.

Попри те, що шведська акторка мала все, про що мріють дівчата, вона розірвала шлюб за чотири роки спільного життя. Від Пітера Селлерса вона виховує доньку Вікторію, яка побудувала модельну кар'єру в Британії.