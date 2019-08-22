Дівчина Брукліна Бекхема похизувалася фігурою в купальнику: сміливі фото

Дівчина старшого сина зіркового подружжя Бекхемів Брукліна Хана Кросс влаштувала розкішний відпочинок у Монако та показала шанувальникам у мережі відверті фото.

Нові знімки Хана опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Що цікаво, протягом тривалого часу Кросс і Бруклін Бекхем не публікували спільних знімків. Через це у мережі розповсюджується дедалі більше пліток про їхнє розставання. Про це пише видання Daily Mail.

Читайте також: В джинсах і білому топі: дівчина Брукліна Бекхема показала стильний casual-образ в Монако

Останній спільний вихід пари став у Вімблдоні 15 липня. З того часу коханці разом не потрапляли ні в об'єктиви папараці, ні на особистих фото в соціальних мережах. Раніше дівчина з'являлася на сімейних святах Бекхемів, однак після гучного інциденту у ресторані французького готелю, коли Бруклін та Хана публічно з'ясовували стосунки, модель у компанії зіркового сімейства не бачили. Нагадаємо, у той день Кросс в запалі накинулась на хлопця з кулаками, а всі ЗМІ рясніли резонансною новиною.

Згодом самі Девід та Вікторія не приховували того, що вони не у захваті від коханої свого сина та були проти бачити їх разом.

Наразі модель продовжує ділитися із шанувальниками фотографіями зі свого літнього відпочинку в Монако та демонструвати відверті фото у купальнику.



Хана Кросс / Instagram / @hancross



Хана Кросс / Instagram / @hancross