Дівчина Ілона Маска підтвердила, що чекає дитину від винахідника: подробиці

На початку січня цьогоріч канадська співачка Граймс оголосила, що чекає на народження первістка. Дівчина ділилася з шанувальниками подробицями свого стану під час вагітності. Проте лише зараз вона наважилася підтвердити, що батьком майбутнього малюка дійсно є її бойфренд Ілон Маск.

Раніше 31-річна Граймс для спілкування з прихильниками обирала соціальні мережі, розповідаючи про перебіг вагітності та розсекречуючи деталі майбутнього виховання первістка. Тепер виконавиця наважилася на відверте інтерв'ю для видання Rolling Stone, у якому дала відповідь на найголовніше питання – назвала батька дитини.

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Варто наголосити, що численні чутки ширилися мережею небезпідставно. Про стосунки Ілона Маска та Граймс говорили ще з травня 2018 року, коли пара з'явилася разом на червоній доріжці балу Інституту костюма у Нью-Йорку. Незважаючи на численні запитання фоловерів, виконавиця ігнорувала ім'я батька малюка. Проте навіть в офіційному зізнанні вирішила залишити таємничість.

Я дійсно дуже люблю свого хлопця... Я трохи хвилююся, що моя дитина буде такою ж божевільною, як і я. Він просто дуже добрий, коли розмовляє зі мною,

– розповіла Граймс.

Крім того, майбутня матуся зізналася, що для неї було важко наважитися на вагітність. Вона відчула, що вперше в житті пожертвувала своєю силою та незалежністю для того, аби дати світові нове життя: "Навіть якщо вагітність і велика річ, то для жінки це може означати жертву, вона жертвує своєю свободою і тілом. Це божевілля, і лише половина населення планети має наважитися на неї. Я поставилася до цього рішення не поверхово, погодившись на незахищений секс".

Нагадаємо, що розмови про ймовірну вагітність спровокувала сама Граймс, опублікувавши провокативне фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилася відвертим кадром, на якому позувала топлес із зображення малюка на оголеному животі. Згодом Граймс зізналася, що досить тяжко переносить першу вагітність, до якої вона не була готовою. Незважаючи на те, що їй довелося відмовитися від просування альбому та музичної кар'єри, цей стан приносить їй лише позитивні емоції.