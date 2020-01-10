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Дівчина Ілона Маска підтвердила вагітність: фото Граймс при надії

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Ілон Маск та співачка Граймс / Getty Images

Кілька днів тому канадська співачка Граймс спровокувала чутки про свою вагітність, опублікувавши знімок з зображенням немовляти на животі. 31-річна знаменитість вирішила довго не мучити прихильників у здогадках. Вона поділилася ще одним кадром екстравагантної фотосесії, на яких чітко видно округлий живіт Граймс.

Розмови про ймовірну вагітність спровокувала сама Граймс, опублікувавши провокативне фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилася відвертим кадром, на якому позувала топлес. 

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Груди зірка прикрила за довгими косами, а для більшого епатажу обрала кольорові лінзи. Проте головним елементом світлини стало зображення малюка на оголеному животі співачки. Тоді чутки Граймс підігріла промовистим коментарем: "Вагітність – це дуже дикий і войовничий стан"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Grimes (@grimes)

Так, аби не залишати громадськість у сумнівах, Граймс опублікувала новий знімок. На ньому вона вже постала у чорній сукні з білим вставками, оголовши округлий живіт. Кадр зірка, як і раніше, залишила без жодних пояснень. 

Цю світлину не оминув увагою бойфренд співачки, який невдовзі стане батьком вшосте. Винахідник Ілон Маск залишив під дописом коментар, що схожий на математичну формулу: "x is y". 

Деякі користувачі твіттера припустили, що справа стосується Х- і Y-хромосом, за якими вони визначили стать майбутньої дитини. Так, за підрахунками прихильників, пара чекає на хлопчика. 

Зауважимо, що ця вагітність стане першою для 31-річної Граймс. У той час її обранець виховує п'ятьох синів від попереднього шлюбу з канадською письменницею Джастін Маск, стосунки з якою тривали впродовж 8 років.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Ілон Маск
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