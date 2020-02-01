Дівчина Ілона Маска при надії розповіла про свій стан на тлі чуток про фейкову вагітність

31-річна канадська співачка Граймс вперше порушила мовчанку після публікації світлин округлого живота. Виконавиця, яке чекає на народження первістка, зізналася, що була не готова до труднощів, з якими їй довелося стикнутися.

На початку січня Граймс спровокувала розмови про свою вагітність, опублікувавши провокативне фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилася відвертим кадром, на якому позувала топлес із зображенням малюка на оголеному животі. Згодом у мережі з'явився не менш промовистий кадр, на якому красувався її округлий живіт.

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Проте коментувати свій стан зірка жодним чином не стала. Саме тому фоловери припустили, що цей черговий епатажний вчинок не має нічого спільного з реальною вагітністю. Судячи з усього, така недовіра фанів обурила виконавицю, яка вирішила спростувати всі чутки розлогим дописом у мережі.

На сторінках свого інстаграму Граймс зізналася, що досить тяжко переносить першу вагітність. Дівчині довелося відмовитися від музичної кар'єри та відкласти на потім всі справи, що пов'язані з випуском майбутніх альбомів.

Фейк чи реальність? Ха-ха. Ух, я починаю почуватися погано ха-ха... як ви справляєтеся з роботою та народженням дитини? Мені шкода, що не займаюсь просуванням альбому належним чином та рідко з'являюсь в соціальних мережах. Все це виявилося дещо складним випробуванням. Я просто не розуміла, у що в'язуюсь,

– написала співачка.

Крім того, Граймс запевнила, що вагітність приносить їй лише позитивні емоції та провокує безліч ідей креативних ідей для творчості. Проте вона стала менш стійкою до хейтерів у мережі, які зараз активно обговорюють її стан при надії.

Не заважайте на мій "емо-стан", але було досить кумедно читати: "Я навіть не гуглив те, чи ти вагітна, я був переконаний, що ні",

– зауважила Граймс.

Зауважимо, що ця вагітність стала першою для 31-річної Граймс. У той час її обранець Ілон Маск виховує п'ятьох синів від попереднього шлюбу з канадською письменницею Джастін Маск, стосунки з якою тривали впродовж 8 років.

Дебютна публічна поява винахідника Ілона Маска та епатажної канадської співачки та продюсерки Граймс відбулася в травні 2018 року на червоній доріжці балу Інституту костюма у Нью-Йорку. Відтоді закоханих бачили разом на прогулянках, одна з яких навіть пройшла разом з дітьми генерального директора SpaceX.



Ілон Маск та співачка Граймс / Getty Images