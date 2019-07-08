Дівчина-воїн та ефектні битви: мережу підкорює перший трейлер до фільму "Мулан"

Одна з найвідоміших кіностудій світу Disney презентувала перший трейлер до очікуваного бойовика "Мулан". Фільм став адаптацією популярного мультфільму 90-их.

У центрі сюжету – звичайна китайська родина, в якій панує ідилія. Однак підготовка до весілля доньки переривається, коли імператор видає указ, згідно з яким кожна сім'я повинна відправити одну людину в армію. В той час Китай атакують північні загарбники, тому ряди армії суттєво рідшають.

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Єдиним чоловіком у сім'ї Фа Мулан є важкохворий батько, який колись був військовим. Щоб вберегти його від війни, на фронт йде старша донька, яка хитрістю долучається до лав воїнів. Та на полі бою дівчина розуміє, що це не просто примусове заняття, а її призначення.

Режисером кіноадаптації "Мулан" стала Нікі Каро. На втілення непересічного сюжету студія Disney виділила рекордну суму – 300 мільйонів доларів. Головну роль отримала талановита акторка Лю Іфей. Окрім цього, кіномани зможуть побачити майстерну гру Донні Єн, Джет Лі, Гун Лі, Джейсона Скотта Лі, Розалінди Чао.

Перший трейлер до фільму, який вийшов у мережі 7 липня, вже встиг підкорити прихильників. У кількахвилинному ролику автори показали войовничість дівчини, яка без сумнівів береться змінювати своє життя, та її злагодженість на полі бою. Прем'єра фільму "Мулан" запланована на 25 березня 2020 року.

Дивіться перший трейлер до кінострічки "Мулан": відео українською