Дівчину Брукліна Бекхема запідозрили у вагітності: фото

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Хана Кросс і Бруклін Бекхем
Хана Кросс і Бруклін Бекхем / www.gettyimages.com

Син британської дизайнерки Вікторії Бекхем і його дівчина Хана Кросс днями потрапили в об'єктиви папараці під час їхньої ймовірної сварки: хлопець виглядав роздратованим, а модель стояла в сльозах. Подробиці скандалу залишилися невідомі, але 9 травня пара відвідала вечірку на честь виходу нового фільму Гая Річі "Алладін", після чого у мережі виникли нові обговорення.

Для виходу Хана Кросс одягнула коротку чорну кофту і довгу спідницю з рюшами та відвертим розрізом для ноги. Цікаво те, що спідниця виглядала обтислою на талії і нібито підкреслила її округлий живіт. Наразі офіційних заяв стосовно ймовірної вагітності немає, лише чутки від користувачів у мережі.

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Завершили образ моделі чорні босоніжки на високих підборах і ланцюжок з буквою Б, з яким вона часто з'являється на публіці.

Бруклін Бекхем і Хана Кросс
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Getty Images

Бруклін Бекхем і Хана Кросс
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Getty Images

Хана Кросс
Хана Кросс / Getty Images

Фото папараці Хани і Брукліна під час їхньої сварки:

 

Хана Кросс і Бруклін Бекхем LEGION-MEDIA.RU

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Бруклін Бекхем Зіркові романи
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