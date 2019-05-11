Дівчину Брукліна Бекхема запідозрили у вагітності: фото

Син британської дизайнерки Вікторії Бекхем і його дівчина Хана Кросс днями потрапили в об'єктиви папараці під час їхньої ймовірної сварки: хлопець виглядав роздратованим, а модель стояла в сльозах. Подробиці скандалу залишилися невідомі, але 9 травня пара відвідала вечірку на честь виходу нового фільму Гая Річі "Алладін", після чого у мережі виникли нові обговорення.

Для виходу Хана Кросс одягнула коротку чорну кофту і довгу спідницю з рюшами та відвертим розрізом для ноги. Цікаво те, що спідниця виглядала обтислою на талії і нібито підкреслила її округлий живіт. Наразі офіційних заяв стосовно ймовірної вагітності немає, лише чутки від користувачів у мережі.

Читайте також: Бруклін Бекхем пристрасно обійняв кохану Хану Кросс: чуттєві знімки

Завершили образ моделі чорні босоніжки на високих підборах і ланцюжок з буквою Б, з яким вона часто з'являється на публіці.



Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Getty Images



Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Getty Images



Хана Кросс / Getty Images

Фото папараці Хани і Брукліна під час їхньої сварки:

Хана Кросс і Бруклін Бекхем LEGION-MEDIA.RU