Ірина Федишин розповіла, чим розважає себе в ізоляції: відео

Українська співачка Ірина Федишин на карантині проводить час із чоловіком та дітьми. Зірка зізналася, що вони дивляться телевізор та грають в різноманітні ігри.

Ірина Федишин разом із своїм чоловіком та продюсером Віталієм Човником виховують двоє синів. Саме тому вдома в артистки є багато машинок та інших іграшок для хлопців. На карантині потрібно багато часу приділяти тому, щоб придумати цікаві заняття для діток, адже залишатися вдома протягом тривалого часу – важко. Днями Ірина опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі відео, де показала, як розважається з дітьми на самоізоляції.

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У ролику артистка показала п'ять тюнерів та зізналася, що завдяки ним в неї вдома є багато телеканалів. Співачка полюбляє дивитися серіали та різноманітні цікаві програми. Також Ірина додала, що на карантині читає книжки та намагається проводити час із користю.

Старший син Федишин, Юрчик навчається в школі. Зірка допомагає йому із домашнім завданням, яке надсилають вчителі у рамках дистанційного навчання.

Також вона грається із молодшим синочком Олежиком та насолоджується цим часом, адже після карантину розпочнуться робочі будні та гастролі і вдома зіркова матуся буватиме значно менше часу.

Друзі, що ви більше дивитеся: телеканали чи ролики в інтернеті? У мене багато тюнерів, але більше часу я проводжу в інтернеті. Телебачення дивлюся все менше. А ви?

– запитала в публікації виконавиця.