Серіал "Дивні дива" вже здобув мільйонну армію прихильників. І поки кіномани очікують на вихід 4 сезону, представники Netflix вирішили запропонувати 9 інших проєктів, які точно не розчарують.

До добірки увійшли як знані проєкти, які українські глядачі вже могли бачити, так і маловідомі серіали. Тож якщо ви любите фентезі із цікавим та непередбачуваним сюжетом, тоді добірка від Netflix стане вам у пригоді.

Дивіться також: Серіали червня: 7 цікавих новинок, які вийдуть в перший місяць літа

"Ключі Локків"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 7,4

Кількість серій – 11

У центрі сюжету серіалу – родина Локків, яка переїжджає до старовинного сімейного маєтку. Батько головних героїв трагічно помер, тому його дружина і троє дітей Боді, Кінсер та Тейлер по-різному переживають втрату. Та родинний будинок виявляється значно цікавішим, коли підлітки знаходять таємничі ключі, які можуть наділяти магічними силами.

Дивіться трейлер до серіалу "Ключі Локків": відео

"Світанок"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,7

Кількість серій – 10

За сюжетом, школяр Джош вирушає до міста Глендейла, де настав апокаліпсис. Хлопець хоче знайти кохану, яка зникла після моторошних подій. Головного героя супроводжують Анжеліка та однокласник Веслі, на яких чекає боротьба із мутантами, що нагадують зомбі, і безжальними бандами.

Дивіться трейлер до серіалу "Світанок": відео

"Чорна пляма"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,5

Кількість серій – 16

Франк Сіріані, який працює прокурором, вирішує перевірити одне з відділень поліції. У невеликому місті кількість вбивств перевищив середні показники у всій країні, що і привернуло увагу чоловіка. Особливо прискіпливо прокурор хоче вивчити роботу попередника місцевого шерифа Лорен Вайс. І у цій справі Франк знайде багато незрозумілих деталей.

Дивіться трейлер до серіалу "Чорна пляма": відео

"Суспільство"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,0

Кількість серій – 11

Молоді люди потрапляють у моторошну копію свого міста, де живуть тільки підлітки. Всі решта жителів разом з їхніми батьками кудись зникли. І спершу таке місто було раєм для школярів, однак все змінюється, коли головні герої розуміють, що їхні безтурботні будні перетворились на виживання.

Дивіться трейлер до серіалу "Суспільство": відео

Цікаво: Найпопулярніші турецькі серіали про кохання, які підкорили глядачів

"Невинні"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,2

Кількість серій – 8

Головні герої Гаррі та Джун хочуть розпочати нове життя. Підлітки втікають з дому, не маючи жодних засобів для існування чи планів на майбутнє. Та саме в цій мандрівці закохані розуміють, чому батьки були проти їхніх стосунків, адже обидвоє мають надприродні здібності. Та це не єдине, що від Гаррі та Джун приховували батьки.

Дивіться трейлер до серіалу "Невинні": відео

"Покої"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,5

Кількість серій – 10

Головна героїня пережила складну операцію на серці та намагається дізнатись, хто був її донором. Однак лікарі ретельно приховують всі дані, що ще більше зацікавлює дівчину розпочати власне розслідування. Окрім цього, вона відчуває, що нове серце починає впливати на неї, змінюючи буденні звички і навіть риси характеру.

Дивіться трейлер до серіалу "Покої": відео

"Мені це не подобається"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 7,6

Кількість серій – 7

17-річна Сідні має надприродні здібності, про які дізналась нещодавно. Дівчина-підліток починає вивчати свої нові можливості та обмірковує, як жити далі. Та на фоні цього Сідні отримує інформацію про загадкове самогубство свого батька.

Дивіться трейлер до серіалу "Мені це не подобається": відео

А також: 10 неперевершених серіалів про жінок, від яких неможливо відірватись

"Моторошні пригоди Сабріни"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,6

Кількість серій – 36

Сабріна Спеллман на вигляд – звичайна школярка. Однак насправді дівчина є наполовину відьмою, яка завжди стикається з моторошними потойбічними істотами, які намагаються вбити не тільки головну героїню, але й її родичів.

Дивіться трейлер до серіалу "Моторошні пригоди Сабріни": відео

"Пітьма"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 8,7

Кількість серій – 19

У маленькому місті за загадкових обставин починають зникати люди. За справу береться шериф Шарлотта Доплер та поліцейський Ульріх Нільсен, брат якого також зник у 1986 році. Окрім цього, у розслідуванні допомагає все місто, зокрема, учень Йонас Канвальд, який може знайти нові деталі заплутаної справи.

Дивіться трейлер до серіалу "Пітьма": відео