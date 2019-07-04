"Дивні дива" 3 сезон від Netflix: сюжет і трейлер фентезійної стрічки

Відомий стрімінговий сервіс Netflix сьогодні, 4 липня, презентує продовження кінострічки "Дивні дива" (Stranger Things). Третій сезон розробники обіцяють показати не менш вражаючим, ніж два попередніх.

Науково-фантастичний серіал продюсерів Метта і Росса Дафферів до останнього тримав інтригу щодо будь-яких деталей прем’єрного сезону. Фінальний трейлер навіть було опубліковано лише тиждень тому.

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Відтак, дія третього сезону розгортається через рік після останніх подій у 80-тих. Після всіх випробувань, що впали на плечі підліткам з маленького міста Хокінз у США, четверо друзів-хлопчиків та головна героїня, яка має прізвизько Одинадцять, втрапляють у нові пригоди.

Їм знову доведеться зустрітись з монстрами з паралельного всесвіту, портал до якого був відкритий ще в попередніх сезонах. Дівчинка з вродженими надможливостями намагатиметься вкотре врятувати своїх друзів та місто від чергового пришестя чудовиськ.



Офіційні постери з головними героями "Дивних див" 2019 / Netflix

Головні ролі зіграли такі юні зірки, як Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Фінн Вулфард, Калеб Маклафлін та Ноа Шнапп. У зйомках серіалу також взяли участь такі старожили Голлівуду, як Вайнона Райдер, Девід Гарбор та інші. Планується, що в третьому сезоні вийде 8 нових епізодів і, ймовірно, всі серії на Netflix з’являться одразу 4 липня. Перший сезон "Дивних див" вийшов на екрани ще у 2016 році, а другий – у 2017.

Дивні дива 3 сезон: дивіться фінальний трейлер онлайн