"Дивні дива 4": мережу заінтригував перший тизер нового сезону

Американський науково-фантастичний серіал "Дивні дива" (Stranger Things) спричинив чималий фурор завдяки першим трьом сезонам. Після виходу останнього творці стрічки пообіцяли про створення 4 сезону, який повинен вразити не менше попередніх.

Короткий тизер з майбутнього 4 сезону "Дивних див" з’явився в мережі 30 вересня. У ньому з’являється цифра "4", а після неї повідомлення: "Ми більше не у Гоукінсі". Жодних інших деталей щодо дати прем’єри 4 сезону серіалу чи сюжету наразі не повідомляють.

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Дивіться перший тизер "Дивних див 4" онлайн:

На Twitter-сторінці серіалу "Дивних див" у коментарі до відео йдеться: "У нас є дивовижна команда, яка працює над 4-м сезоном, і ми не можемо чекати, щоб не поділитися цим з вами. Дякуємо за вашу пристрасть і вашу любов до нашого шоу... Давайте тримати двері до цієї зацікавленності відкритими, так? Між іншим, ми вже не у Гоукінсі…".

Stranger Things 4



it’s happening! we have an awesome team working on st4 and we can’t wait to share it with you. thank you for your passion and your love for our show... let’s keep that curiosity door open, yeah? after all, we’re not in hawkins anymore...pic.twitter.com/aToeEqxxFY — Stranger Writers (@strangerwriters) September 30, 2019

Варто нагадати, що події всіх трьох сезонів відбувались у вигаданому місті Гоукінс, штат Індіана, 1980-х років. Там головні герої Джойс Байєрс (Вайнона Райдер), Джим Гоппер (Девід Гарбор), Майк Вілер (Фінн Вулфгард), Одинадцять (Міллі Боббі Браун), Дастін Гендерсон (Гейтен Матараццо) та Лукас Сінклер (Калеб Маклафлін) дізнаються про секретну урядову організацію, що займається дослідженням непідвладної їй могутньої сили. Авторами "Дивних див" стали брати Даффер, які знімали стрічку для сервісу VOD Netflix.



Серіал "Дивні дива" / IMDb