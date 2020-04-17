Демі Мур стала білявкою у серіалі "Дивний новий світ": перші кадри

Такого перевтілення не очікували прихильники голлівудської акторки Демі Мур. У першому трейлері серіалу "Дивний новий світ" (Brave New World), який вийшов 15 квітня, зірка постала перед глядачами з білявим волоссям.

Відомо, що захопливий серіал з'явиться на новій стрімінговій платформі Peacock. Наразі її представники презентували трейлери своїх дебютних кінопроєктів, серед яких – "Дивний новий світ".

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Сюжет серіалу побудований на основі знаменитої британської антиутопії Олдоса Хакслі, яка показує далеке майбутнє. У центрі подій – світ, в якому всім керує одна політична сила. Влада маніпулює дітьми з народження і вказує не тільки модель поведінки, але і їхнє місце у суспільстві. Моногамія, сім'я, гроші, розваги чи особисте життя – жителі міст не знають, що це таке, адже їхні емоції контролюють завдяки наркотикам. Та звичний порядок може порушити одна сім'я.

Головна героїня Лінда вчить свого сина Джона не піддаватись маніпуляціям та не відмовлятись від людських емоцій, зокрема, кохання.

Дивіться перший трейлер до серіалу "Дивний новий світ": відео

Наразі дата прем'єри серіалу невідома. Творці "Дивного нового світу" запевняють: кіномани зможуть переглянути стрічку у 2020 році. Водночас акторський склад серіалу не приховують. Ролі у фентезійній історії отримали актори:

Джессіка Браун-Фіндлі

Олден Еренрайк

Демі Мур

Гаррі Ллойд

Привертає увагу і новий імідж Демі Мур. Запальна брюнетка чи не вперше постане на екранах в образі білявки. Ймовірно, на зйомки "Дивного нового світу" акторка одягнула перуку, однак такий імідж все одно виглядав ефектно в кадрі.



Демі Мур стала білявкою у серіалі "Дивний новий світ" / Скріншот з відео