Диво до Різдва: парфум Chanel N°5 вийшов в оновленому вигляді за участю Лілі-Роуз Депп

24 Читать новость на русском
Chanel N°5 з Лілі Роуз-Депп
Chanel N°5 з Лілі Роуз-Депп / Instagram/ @chanelofficial

"Червоний – це колір життя, колір крові", – саме так ще за життя казала Коко Шанель. Тому в новій різдвяній колекції 2018-2019 парфум N°5 вийшов у продаж у флаконі нового темно-червоного кольору.

Фото нової колекції з’явились на офіційній сторінці в Instagram. Обличчям різдвяної кампанії Collection Libre Maximalisme De Chanel стала донька знаменитого актора та знаменита модель Лілі-Роуз Депп.

Читайте також: Total pink: К'яра Ферраньї зачарувала мережу яскравим вбранням – фото

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 

"Безвихідний і ефемерний. Вода і вогонь. #YouKnowMeAndYouDont", – саме так позиціонує бренд Chanel новий вигляд парфумів N°5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 

Перший раз парфум N°5 побачив світ майже 100 років назад. У 1921 році мадемуазель Шанель вибрала цей квітковий аромат серед усіх інших, які запропонував їй Ернест Бо.

Варто нагадати, що Лілі-Роуз Депп вперше взяла участь у показі Chanel в грудні 2016 року. Після того Лілі-Роуз Депп ще неодноразово працювала з брендом, а вже у вересні 2018 року офіційно стала обличчям beauty-лінійки та знялась у кампанії парфуму Chanel N°5.

Теги: LifeStyle Мода Chanel
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1406
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1536
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1043
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
947
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1706
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3460
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук