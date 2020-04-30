Дівоче щастя: Сніжана Бабкіна похизувалась стрижкою доньки, яка відбувалась в домашніх умовах

Українська зірка театру Сніжана Бабкіна весь карантин проводить у Харкові зі своєю сім'єю. Поміж домашніх турбот вона не забуває про веселощі з дітьми, і сьогодні вирішила влаштувати для доньки Веселини справжній день перукаря, не виходячи з дому.

За словами Сніжани в інстаграмі, на такий крок жінка хотіла піти сама та зробити стрижку каре своїй доньці Веселині сама. Але побоялась та попросила про допомогу свою знайому Юлію Колбіну, яка і зробила чудові стрижки на подвір'ї їхнього будинку.

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"Мрії повинні здійснюватися! Дякую тобі, люба наша, за те, що погодилася на придуману нами авантюру і виконала бажання Веселини. Веся мріяла про каре. Наш улюблений салон закритий на карантин. Хотіла сама підстригти донечку по відеозв'язку з Юлею, але побоялась. Тому вмовила умовив Юлечку приїхати до нас у двір і на вулиці зробила цю магію. Стрижку в таких умовах Веся запам'ятає на все життя. Ми були налаштовані серйозно, але у вітру свій розклад. Абсолютне дівоче щастя!" – поділилась емоціями Сніжана Бабкіна в мережі.

Окрім результатів перевтілення доньки, Сніжана показала неймовірну схожість з донечкою, що підмітили її фанати. Раніше у Сніжани теж була каре-стрижка, тому тепер вона і Веселина – "як дві краплі води".

Додамо, що через закриття усіх салонів краси усім доводиться слідкувати за власною зовнішністю у домашніх умовах. Тому чоловік Сніжани – співак Сергій Бабкін, теж вирішив власноруч подбати про власну стрижку і підстриг волосся за допомогою спеціальної машинки у ванній кімнаті. Результатом артист залишився задоволений.