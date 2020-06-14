Азербайджан входить до списку країн, з якими Україна планує найближчим часом відновити авіасполучення. 24 канал зробив підбірку цікавих місць, які варто відвідати, коли дозволять українським туристам подорожувати до Азербайджану.

Азербайджан – це велика кількість стародавніх фортець і палаців, а також мальовничих краєвидів, зазначає 24 канал.

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Що подивитись в Азербайджані

Палац Ширваншахів у Баку

Палац правителів Ширвану, який був зведений ще у 15 столітті в Баку. Будівництво пов’язано з перенесення столиці держави Ширваншахів із Шемахи до Баку.

Палац Ширваншахів – це комплекс, до якого входять диванхане, усипальниця ширваншахів, палацова мечеть 1441 року з мінаретом, лазня та мавзолей придворного вченого Сеїда Ях’ї Бакуві. З 1964 року цей комплекс оголошено музеєм-заповідником, а також архітектурний і культурний ансамбль включили до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.



Палац Ширваншахів у Баку / Фото: primavera-lux.com

Сураханский храм вогнепоклонників Атешгях

Храм вогнепоклонників або "Будинок вогню" розташований в Сураханському районі в 30 кілометрах від центру Баку. Храм є шанованим місцем серед зороастрійців, індуїстів і сикхів.

"Будинок вогню" – це п’ятикутний комплекс з двором, в центрі якого храм-вівтар. Цю споруду побудувала індуська громада в Баку.

Сьогодні храм вогнепоклонників – це музей і оголошений Державним історико-архітектурним заповідником.



Сураханский храм вогнепоклонників / Фото: turkey-tours.com.ua

Гандзасарській монастир

Гандзасарській монастир – діючий монастир Вірменської Апостольської Церкви. Він розташований на лівому березі річки Хаченагет.

Храм, який відомий у наш час, побудований князем Гасан-Джалал Дола.



Гандзасарській монастир / Фото: uk.wikipedia.org

Парк Гейгель

Національний парк Гейгель, який був створений у 2008 році на територіх Гьойгьольського району. Площа парку понад 12 тисяч гектар, а сам парк створено на базі Гьойгьольського державного заповідника.



Національний парк Гейгель / Фото: orhanasanov

Село Лагіч

Село побудоване в 5 столітті до нашої ери на каньйоні річки Гірдіманчай. Це село дуже мальовниче хоч і невелике. Територія проголошена культурним заповідником і вважається популярним туристичним маршрутом "Великого Шовкового шляху".

Тут туристи можуть знайти унікальні, виготовлені вручну кухонне начиння з міді, прикрашені гравіруванням у вигляді східних орнаментів, в'язані та плетені речі, предмети з дерева, шкіри, сувенірні ножі та багато іншого.



Село Лагіч / Фото: wikivoyage.org

Азербайджанський музей килима

Музей килима в Азербайджані був заснований у 1967 році. Він розташований у центрі столиці й є першим у світі музеєм килимів. Музей носить ім’я Лятіфа Керімова, відомого азербайджанського килимаря.



Музей килима / Фото: wikipedia.org