Молдова планує відкрити кордон для іноземців вже 1 липня 2020 року. Якщо в Україні буде стабільна епідеміологічна ситуація, то й українські туристи зможуть поїхати до Молдови.

24 канал зробив підбірку наймальовничіших місць Молдови, які не залишать вас байдужими.

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Молдова: що подивитись

Кишинівський ботанічний сад

У жовтні 1950 року в столиці Молдови на базі Академії Наук СРСР заснували Кишинівський ботанічний сад.

раніше він мав площу 76 гектари, але після 1973 року площа ботанічного саду складає понад 100 гектарів.



Ботанічний парк у столиці / Фото: tripzaza.com

Музей етнографії та природної історії

У місті Кишиневі за ініціативи барона Стюарта заснували музей. Спочатку він був Музеєм сільського господарства, потім Музеєм зоології, сільського господарства та народних промислів губернського земства, а з 1957 року – Державний музей історії та вивчення рідного краю, з 1983 року – Державний музей вивчення рідного краю. І вже після 90-х років музею присвоєно сучасно назву.

Протягом всього існування музей зберіг два специфічних напрями: вивчення природи і культури Бессарабії.



Музей етнографії та природної історії / Фото: sputnik.md

Парк "Штефан чел Маре"

Парк "Штефан чел Маре" був закладений у 1818 році. Це головний парк у Центральному Кишиневі.

Щоб у міський сад не заходили корови, кози та інші тварини, його огородили тином. Цікаво, що постать Олександра Пушкіна тісно пов’язана із історію цього парку, він любив тут проводити вільний час. Сьогодні парк "Штефан чел Маре" – є історичною пам’яткою країни, а також найстарішим парком Молдови.



Фонтан у парку "Штефан чел Маре" / Фото: wikipedia.org

Сорокська фортеця

На правому березі Дністра у місті Сороки розташована молдовська фортеця 15 століття. Фортеця збереглась до наших днів такою, якої її побудували майстри часів середньовіччя.

До речі, сучасні Сороки майже на кордоні з Україною.



Сорокська фортеця / Фото: travel.tochka.net

Старий Орхей