Соколова, Вітовська та Бородянський відреагували на мовний скандал в 1+1

Скандал про зйомки комедійних серіалів українською мовою, а драматичних стрічок – російською телеканалом 1+1 неабияк обурив користувачів соціальних мереж та діячів культури. На таку новину вже відреагували представники кіно, журналісти та сам Міністр культури Володимир Бородянський.

Відомо, що керівники 1+1 вирішили знімати нові комедійні серіали лише українською, а 7 мелодраматичних стрічок – виключно російською. Таке рішення представники каналу пояснили тим, що українська мова краще звучить у комедіях, а у мелодрамах її сприймати важко. Зокрема продюсерка серіалів та фільмів 1+1 Олена Єремєєва пояснила, що "знайти правильну тональність української мови, щоб глядач її адекватно сприймав, досить непросто".

До теми: Мова не догодила: 1+1 вважає, що українська не підходить для мелодрам, а лише для комедій

Згодом керівник "Телевізійного бізнесу" 1 + 1 media Максим Кривицький повідомив, що однією з причин такого рішення є дистрибуція російськомовного контенту в країнах СНД, в той час як україномовні серіали знімаються, щоб виконувати квоту україномовного мовлення. Сама ж Єремєєва пізніше запевнила, що її слова про мовне питання були вирвані з контексту, а виробництво українського контенту підтримувалось ще до мовних квот, але з огляду на "технічні, фонетичні та інші моменти, перехід на україномовний продукт відбувається повільніше, ніж нам би хотілося ".

Реакція діячів культури в Україні

Українська актриса Ірма Вітовська, яка нещодавно стала героїнею українського фільму "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча не розуміє такого рішення телеканалу, оскільки досвід останнього фільму показує протилежний результат.

"Артистам тяжело на украинском. Мда… Може проблема в іншому?… "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча. І з мовою "ок", і з комедією, і з драмою та й бюджет "пшик". Може, справа в іншому? Чи дивились, панове ? І глядач не такий вже й не готовий. Все нормально з глядачем.. Ненормально з іншим" – зазначила Вітовська у своєму дописі на фейсбук-сторінці.

Телеведуча 24 Каналу Леся Вакулюк розповіла про свого брата Остапа, який також є україномовним актором. Журналістка наголосила, що для нього знайшлась роль у кіно, і далеко не другорядна.

"… Друга головна (роль, – LifeStyle 24) у відомого на весь світ польського режисера Кшиштофа Зануссі. Зате не знайшлося навіть епізодичної ролі в українських режисерів. Бувало, він чув від них, що його українська – занадто українська: без щьокань і чьокань, прицмокувань і твердих "Е" та "И". Дорога продюсерко з 1+1, не скажете, чому так?" – резюмувала ведуча.

Ще одна журналістка Яніна Соколова, яка після боротьби з онкозахворюванням запустила медіа-проєкт "Я, Ніна", куди входили знімання кліпу, випуск книги та фільму, теж не погоджується зі скандальним рішенням каналу 1+1.

"Так, це правда, у нас багато малоросів, які не сприймають українську мову рідною. І що? Багато кому важко навіть в урну потрапити етикеткою від чіпсів. Хай вчаться. Якщо хочуть жити у цивілізованій Украіні. Так, це правда, українські актори часто через натреновану російськими серіалами щелепу і російську у житті не вміють українською органічно говорити у кадрі. І що? Хай вчаться. Якщо працюють в Україні. Я Вам скажу більше: велика кількість вже навчилися. Дивіться частіше прокатне українське кіно, зняте за державний кошт", – наголосила Яніна, додавши, що сьогодні комедії знімають за прикладом СРСР, коли радянська влада формувала образ не українця, а "хохла".

"Ці часи минули. Змиріться. Сходіть на фільм "Мої думки тихі" / My Thoughts Are Silent. Як сходили тисячі українців. У ньому якраз і мелодрама і комедія і драма – все талановито і українською. Ви теж так можете. Але питання не у цьому. А в тому, хто у цьому винен? Правильно, Ви. Ви у тому числі. Топ-менеджмент центральних українських телеканалів. Які роблять російською продукт не тільки через смак "Антоніни". А через те, що потім його можна буде продати... В "Рашу". І заробити. Гроші. Ось що рухає тб. Нічєго лічнава, просто бізнес. І так буде доти, доки хтось з українських бізнесменів, яким належать центральні кнопки, не зрозуміє, де він живе. І ким є його країна" – підсумувала журналістка.

Українські письменники Брати Капранови теж відреагували на подію та запитали у своїх прихильників, чи варто їм сьогодні переходити на написання комедії, а не драми, яку вони вже розпочали.

"Оце пишемо новий роман у жанрі драми, і раптом така інформація... Що порадите? Перемкнутися на комедію? Олена Захарченко запропонувала назвати "Марусею", щоб повторити ситуацію двохсотлітньої давнини, коли в ролі продюсера "плюсів" виступав Гулак-Артемовський, а опонував – Квітка-Основ'яненко", – зазначили видавці.

В цей же час Міністр культури Володимир Бородянський запевнив, що будь-яке кіно українського виробництва повинне видаватись українською мовою, однак про рішення телеканалу 1+1 він нічого не чув. Про це пишуть на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що нам необхідно знімати серіали українською мовою, розвивати українську мову", – сказав Бородянський на прес-конференції 7 лютого в Києві, зазначивши, що його думка не є відповіддю на скандал з 1+1.