Дизайнер Марк Джейкобс одружився зі своїм коханим: фото з весілля

703 Читать новость на русском
Чарлі Дефранческо і Марк Джейкобс
Чарлі Дефранческо і Марк Джейкобс / www.gettyimages.com

Відомий дизайнер Марк Джейкобс зіграв весілля з коханим – моделлю і власником бренду з виробництва ароматичних свічок Чарлі Дефранческо 6 квітня в Нью-Йорку.

Камерна церемонія відбулася у Нью-Йорку. Для весілля 55-річний дизайнер і його коханий одягнули смокінги смарагдового відтінку. Завершували образ Марка світлі черевики від Gucci і сумка Chanel. Цікавою деталлю стали однакові брошки у вигляді пінгвінів, прикрашені діамантами та оніксами.

Читайте також: Церемонія відбулася прямо на сцені: Катерина Кухар розповіла нові подробиці одруження в США

Пінгвіни стали подарунком від  дизайн-директора Prada і Miu Miu Фабіо Замбернарді.

У пінгвінів є тільки один партнер і приятель на все життя. Чудовий приклад вірності і відданості. Дуже вдячний і дуже сильно люблю тебе, дорогий Фабіо,
– заявив Марк Джейкобс на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marc Jacobs (@themarcjacobs)

 

Чарлі Дефранческо і Марк Джейкобс
Чарлі Дефранческо і Марк Джейкобс / Getty Images

Вражає також список гостей, яких запросили на весілля Марка Джейкобса. Серед них – супермоделі Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс, сестри Хадід, Емілі Ратажковскі, Кайя Гербер, а також головна редакторка Vogue Анна Вінтур.

Зіркові гості на весіллі Марка Джейкобса: 

Фото: Getty Images

Зробити пропозицію руки і серця дизайнер вирішив у день народження Чарлі, у квітні 2018 року. У кафе Chipotle влаштували в його честь танцювальний флешмоб під пісню Kiss співака Prince, а потім Джейкобс став на одне коліно і відкрив перед ним коробочку з кільцем.

Марк Джейкобс зробив пропозицію Чарлі Дефранческо: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marc Jacobs (@themarcjacobs)

 

Хто такий Марк Джейкобс?Відомий американський дизайнер, власник модного лейблу Marc Jacobs, а також Marc by Marc Jacobs. Раніше був креативним директором французького модного дому Louis Vuitton. У 2010 році журнал Time включив Джейкобса у Сотню найвпливовіших людей світу.

blog_ava
Найвище у світі тропічне дерево дослідники виявили на острові Борнео
сьогодні
7575
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Київський торт – рецепт та поради з приготування
сьогодні 10:04 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 3709
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
6 квітня 18:01 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1002
Рецепт домашнього сиру фета
6 квітня 14:57 Рецепт домашнього сиру фета
Богданна Рибак 723
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
6 квітня 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
9487
Куди поїхати на травневі свята в Європі: топ-5 міст, що захоплюють красою
5 квітня 21:02 Куди поїхати на травневі свята в Європі: топ-5 міст, що захоплюють красою
Наталя Боднар 951
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук