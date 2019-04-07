Дизайнер Марк Джейкобс одружився зі своїм коханим: фото з весілля

Відомий дизайнер Марк Джейкобс зіграв весілля з коханим – моделлю і власником бренду з виробництва ароматичних свічок Чарлі Дефранческо 6 квітня в Нью-Йорку.

Камерна церемонія відбулася у Нью-Йорку. Для весілля 55-річний дизайнер і його коханий одягнули смокінги смарагдового відтінку. Завершували образ Марка світлі черевики від Gucci і сумка Chanel. Цікавою деталлю стали однакові брошки у вигляді пінгвінів, прикрашені діамантами та оніксами.

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Пінгвіни стали подарунком від дизайн-директора Prada і Miu Miu Фабіо Замбернарді.

У пінгвінів є тільки один партнер і приятель на все життя. Чудовий приклад вірності і відданості. Дуже вдячний і дуже сильно люблю тебе, дорогий Фабіо,

– заявив Марк Джейкобс на своїй сторінці в Instagram.



Чарлі Дефранческо і Марк Джейкобс / Getty Images

Вражає також список гостей, яких запросили на весілля Марка Джейкобса. Серед них – супермоделі Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс, сестри Хадід, Емілі Ратажковскі, Кайя Гербер, а також головна редакторка Vogue Анна Вінтур.

Зіркові гості на весіллі Марка Джейкобса:

Фото: Getty Images

Зробити пропозицію руки і серця дизайнер вирішив у день народження Чарлі, у квітні 2018 року. У кафе Chipotle влаштували в його честь танцювальний флешмоб під пісню Kiss співака Prince, а потім Джейкобс став на одне коліно і відкрив перед ним коробочку з кільцем.

Марк Джейкобс зробив пропозицію Чарлі Дефранческо: дивіться відео

Хто такий Марк Джейкобс?Відомий американський дизайнер, власник модного лейблу Marc Jacobs, а також Marc by Marc Jacobs. Раніше був креативним директором французького модного дому Louis Vuitton. У 2010 році журнал Time включив Джейкобса у Сотню найвпливовіших людей світу.