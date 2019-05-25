Дизайнерка Катя Сільченко зустрілась з Ембер Хьорд та Євою Лонгорією: про що говорили зірки

Вітчизняна дизайнерка одягу та засновниця марки the COAT Катерина Сільченко стала почесним beauty-амбасадором (представником) бренду L'Oréal від України. В рамках чергової кампанії вона відправилась на Каннський фестиваль у Францію, де мала змогу поспілкуватись з першими зірками Голлівуду.

Разом з українською танцівницею Оленою Шоптенко дизайнерка побувала на червоній доріжці Каннського фестивалю 2019. Саме вони стали частиною представництва L'Oreal Paris.

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Я дуже рада тому, що стала амбасадором L'Oréal Paris. Цей бренд має свою історію і філософію, це не тільки про помаду або пудру, це ще й про життєву позицію жінки в сучасному світі. Разом з Оленою Шоптенко, Ембер Хьорд і Євою Лонгорією ми говорили про те, що значить для нас фраза-посил: "Адже я цього варта". Ступаючи на червону доріжку Каннського фестивалю, я випрямила спинку і сказала собі: "Я й справді цього варта",

– поділилась щирими емоціями Катя Сільченко у своєму Instagram.

Відтак, українська дизайнерка встигла не лише покрасуватись на світській кіноподії в ніжній білій сукні зі шлейфом, а й поспілкуватись про жіночу красу та силу з Ембер Хьорд (зіркою "Аквамена", "Ліга справедливості") та Євою Лонгорією (зіркою "Відчайдушних домогосподарок").

На своїй сторінці в Instagram Сільченко зізналась, що Єва Лонгорія – це як жива вода, оскільки в ній багато енергії. Перед розмовою з актрисою Катя неабияк хвилювалась, оскільки ніколи не мала досвіду в журналістиці. Але зірка популярного серіалу виявилась настільки простою та приємною, що Сільченко не отямилась, як розслабилась поряд з нею і чудово спілкувалась.

Вона відповіла: "Не переживай, зі мною легко, я дуже комфортна" і, як ви бачите на фото, я розслабилася і ми почали щебетати про те, що "Ми цього варті". Ми також роздумували, як з віком починаєш до себе прислухатися, будуєш межі свого комфорту і "вхід" тільки за запрошенням , ну, і про б'юті-тренди, звичайно, теж поговорили,

– поділилась Сільченко, додавши яскраві фото з Лонгорією.

В рамках представництва L'Oréal Paris Катя Сільченко не пропустила можливості погомоніти з Ембер Хьорд. Жінки говорили про красу, найнеобхідніші речі на червоній доріжці і справжню силу жінок, передає JetSetter. Як виявилось, кіноактриса не може обійтись у своїй косметичці без матової червоної помади, а також зрозуміла, що з кожним роком подобається собі все більше і більше. "У молодості я не відчувала себе так, як відчуваю зараз. Єдине питання, яке мене зараз турбує: "Чому жінкам потрібно так багато часу, щоб зрозуміти, хто вона і на що вона здатна. Чому нам потрібно так багато часу, щоб навчитися відповідати: "Ні!", прибираючи з відповідей і пропозицій невпевнений знак питання".

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Сама ж Катя Сільченко залишилась захопленою після розмови з Ембер Хьорд та кокетливо зазначила, що тепер зрозуміла, чому "всі чоловіки в Голлівуді сходять з розуму за Ембер".