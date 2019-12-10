Дизайнерка Лілія Літковська вперше показала дочку: фото

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Лілія Літковська / Instagram / @li_litkovskaya

Українська дизайнерка Лілія Літковська, яка рідко афішує подробиці особистого життя, показала перше фото з дочкою, яку вона народила 16 серпня 2019 року.

Лілія Літковська стала чудовим прикладом для багатьох жінок, продемонструвавши, що не існує "рано" чи "пізно" для материнства. Дизайнерка народила первістка у 37 років і відмінно поєднує догляд за дитиною з роботою над власним брендом одягу Litkovskaya, який користується популярністю серед українських і світових зірок.

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На своїй сторінці в інстаграмі Літковська опублікувала перше фото після народження дівчинки. У підписі дизайнерка повідомила, що назвала дочку Ра.

Як визначити багато часу або мало... З приходом Ра я перестала поспішати за часом, за швидкістю мінливості цього світу, тому почала більше встигати у власному Світі і Часі. І звичайно цінувати кожну хвилину,
– додала Лілія у підписі.

На фото зіркова мама позує з 4-місячною дочкою на руках на паризькій Вандомській площі. 

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Зіркові мами
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