Дизайнеру Тому Форду – 58: найкращі цитати майстра провокації

У вівторок, 27 серпня, легендарний дизайнер і продюсер Том Форд, який до створення власного бренду у 2005 році співпрацював з Gucci і Yves Saint Laurent, святкує свій день народження.

За свою кар'єру Том Карлайл Форд став майстром найпровокаційніших образів і рекламних кампейнів. Додамо, що дизайнер завжди на світських подіях виглядає ідеально. Відомо, що він ретельно стежить за харчуванням, займається спортом, а також є захисником ботоксу.

Читайте також: Виглядає блискуче: Кара Делевінь в сукні David Koma прийшла на прем'єру "Карнівал Роу"

За словами Тома Форда, він не хоче виглядати "дурнувато", а лише бути найкращим у своєму класі. Тобто дизайнер намагається у 58 виглядати так добре, наскільки це можливо у цей вік, а не бути молодшим, адже це неможливо.

На честь дня народження дизайнера редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найгостріших та найцікавіших цитат Тома Форда.

Цитати Тома Форда

Щоб залишитися на вершині або повернутися туди, треба постійно боротися, а мені подобається перемагати і бути успішним. Кожен день ти йдеш на роботу, як на війну, і треба бути у всеозброєнні.



Том Форд / Getty Images

Я зрозумів, що щастя для будь-якої людини – це просто важіль, який потрібно повернути в голові. Воно не має жодного стосунку до того, щоб придбати новий будинок, знайти нову подружку або купити пару туфель. Наша культура сильно на цьому зав'язана; ми не звикли задовольнятися тим, що маємо.

Джентльмен сьогодні повинен працювати. Люди, які не працюють шалено нудні. Ви повинні бути пристрасними. Ви повинні самовдосконалюватися. Зрештою, ви повинні вносити свій вклад в світ.

Якщо комусь подобається вести себе, як повія, то що в цьому такого жахливого? Чому ми думаємо, що розбещеність – це погано?

Tom Ford: дивіться рекламний кампейн – відео

Я піду на пенсію, тільки коли помру.

Модні чоловіки залишилися тільки в Італії і ще в Лондоні. Американці остаточно втратили смак. Франція? Не хочу говорити нічого антифранцузького, але немає більш непривабливих компаній людей на вулицях.

Я більше не той хлопчина, який шиє одяг для наркодилерів і наркоманів, як це було, коли я працював в Gucci і Saint Laurent.

Гарне плаття існує всього лише секунду. Ну максимум до кінця вечірки. Мода – ілюзія.

Tom Ford: дивіться рекламний кампейн – відео

Я не шкодую ні про що з того, що коли-небудь робив у житті. Навіть про те, що одного разу помацав груди Вікторії Бекхем на очах у Девіда. Через це він не розмовляв зі мною півроку, тому мені довелося посилати квіти і листівки з вибаченнями.

Я дивлюся на життя як на машину. Машина їде звідкись кудись. І врешті-решт я з машини вийду.



Том Форд / Getty Images