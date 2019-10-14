Dj Nana знялась в еротичній домашній фотосесії: фото 18+

Українська співачка та ді-джейка Анастасія Кумейко, більш відома як Dj Nana, підкорила інстаграм еротичними знімками. Фото, зроблені на кухні, були настільки гарячими, що отримали чимало вподобань та відгуків від ошелешених прихильників.

Як відомо, DJ Nana може з легкістю перетворити звичайний образ на сексуальний, а непрофесійну зйомку – на еротичну. Так, днями зірка поділилась світлинами, які це вкотре підтвердили. Кадри артистка зробила на власній кухні в її столичній квартирі.

Читайте також: Пишногруда Демі Роуз приміряла прозору сукню без білизни: фото 18+

Однак не локація привернула увагу прихильників артистки, а її відверте вбрання та пози. На кухні DJ Nana красувалась у чорному бюстгальтері та трусах із завищеною талією. Оголене тіло знаменита українка прикрила помаранчевим піджаком від дизайнера Антона Воронова. Сексуальний образ доповнила трендова пов'язка зі сплетеним у пучок волоссям та денний макіяж.

"Розпогодилось. У мене повна відповідність кольорів з пейзажем за вікном", – зазначила DJ Nana.

Ймовірно, автором зйомки був її громадянський чоловік – композитор та знаменитий музичний продюсер Руслан Квінта. У програмі "Слава+" він зізнався, що підтримує кохану у всіх її проєктах та залюбки допомагає їй вести блог в інстаграм.

Хто така DJ Nana? Артистка, справжнє ім'я якої Анастасія Кумейко, прославилась завдяки сексуальному дуету з Дашою Астаф'євою "Нікіта" та гурту "А.Р.М.І.Я.". У 2018 році про неї заговорили всі вітчизняні видання, адже DJ Nana стала учасницею проєкту "Танці з зірками". Там артистка виходила на паркет з ресторатором Миколою Тищенком, з яким показувала відверті постановки.



Наразі Анастасія Кумейко займається сольною кар'єрою. Зірка активно виступає як ді-джейка та записує пісні, написані спільно з її коханим Русланом Квінтою.