Для мене це був виклик, – Сеітаблаєв про те, як зіграв головну чоловічу роль у фільмі "Додому"

Відомий український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв розповів, як йому далась головна чоловіча роль у гучній українській художній драмі "Додому", що побореться за "Оскар".

Про це йдеться в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу.

Читайте також: На зйомках уперше за 4 роки побачив матір, – Сеітаблаєв у щирому інтерв'ю з творцями кіно Додому

"Архітектоніка і композиція сценарію дуже класні: тебе ведуть по кардіограмі – ролі твого персонажа, – але від того не легше. Бо кожна наступна сцена, навіть якщо вони з точки зору зовнішнього градусу на одному рівні, закидає гачок в іншу сцену. Тому ця так звана кардіограма не була легкою. Коли у перший знімальний день ти потрапляєш в локацію "морг" і маєш зіграти сцену, де твій персонаж бачить вперше після тривалого періоду своє дитя – старшого сина, але вже мертвим, у цій обстановці... Для мене це був виклик як для людини, як для чоловіка, у якого четверо дітей, як для актора!" – поділився Сеітаблаєв.



Ахтем Сеітаблаєв в ролі батька Мустафи у фільмі "Додому" / Фото: Павло Шевчук

За його словами, знімальна команда продемонструвала людський і професійний такт. Він навіть здивувався, чи дійсно абсолютно всі знали сценарій.

"Жодної хвилини не сумніваюсь, що бригада освітлювачів і художників таки знала. Ти відчуваєш, що довкола формується атмосфера, яка дозволяє якісно виконати роботу. Бо певні сцени мають знятись в окремий період часу. Був вірно зорганізований час, а це дуже багато коштує: не марнуєш часу і з'являєшся на майданчику, коли потрібен. Це все драйв і виклик водночас! Та чи було легко? Звісно ні. Уже не кажу про те, як бідний Ремзі Білялов (зіграв молодшого сина Мустафи, – LifeStyle 24) купався в річці. Я навіть пішов з берега. Пам'ятаючи, що витерпів Ремзі, у складні моменти я просто мовчав", – розповів актор.

Читайте також: Будь-який актор звалився б, – Сеітаблаєв про блискучий дебют Білялова у кіно "Додому"

Про що фільм "Додому"?

У кримського татарина Мустафи помирає його первісток, Назім. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму. Все для того, щоб повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого забрати з моргу та поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Але дорога додому виявилась нелегкою і повною перешкод.

Фільм "Додому" – повнометражний фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва з кримськими татарами Ахтемом Сеітаблаєвим та Ремзі Біляловим у головних ролях.

Фільм "Додому": дивитись трейлер фільму онлайн

Прем'єра кіно відбулась у травні цього року на 72-му Каннському кінофестивалі у конкурсній програмі "Особливий погляд". Стрічка вже була показана у 14 країнах та виборола низку нагород в Європі, а також побореться за місце у номінації "Міжнародний повнометражний фільм" кінопремії "Оскар" та у категорії "Фільм іноземною мовою" кінопремії "Золотий глобус".

Додамо, що всеукраїнський прокат фільму триває. Квитки й сеанси за лінком.