Для миття туалетів інтелект не потрібен, – скандальна заява Оксани Марченко про мовний закон

Скандальна Оксана Марченко, яка є дружиною Віктора Медведчука, різко прокоментувала законпроект про мову в Україні.

Про це Марченко написала на своїй сторінці в Instagram.

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За словами дружини Медведчука, мовний закон має відрізати українців від світу.

Під прикриттям "захисту мови" нинішня влада, яка активно проштовхує новий мовний закон, хоче відрізати українців від світу і перетворити в "німе" плем'я 3 сорту. Українська належить до слов'янської групи мов, тому нам так просто вивчити російську. Тобто, нам запросто володіти мовою світової науки. Але нас позбавляють можливості вчити математику, фізику, хімію та інше російською, і "горе-патріоти" відрізають українців від світових знань, літератури, відкриттів, технологій, бізнесу та комунікації. А обдарованим одиницям доведеться перенавчатися. Чому вони це роблять? Може, тому, що майбутнім прибиральникам, доглядальницям, збирачам полуниці і просто жебракам не потрібно багато знати? Вони повертають Україну в "кріпацтво", де темним, забитим українцям нема чого думати? Звичайно, для миття туалетів інтелект не потрібен,

– заявила вона.

Також Марченко додала, що виступає проти "дискримінації інтелекту земляків, приниження російської та мов національних меншин".