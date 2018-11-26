Для мотивації: топ-5 книг про відомі бренди

У вільний від роботи час, окрім переглядів фільмів, вас точно зможуть захопити історії великих брендів, які починали свій шлях з маленьких невпевнених кроків. Журналісти LifeStyle 24 зробили підбірку книг, у яких власники бізнесу розповідають про свій успіх.

Якщо ваш ентузіазм заснув, а запал до роботи тимчасово зникнув, рекомендуємо прочитати будь-яку з цих книг. Можливо, саме вона надихне вас до нових звершень.

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Топ-5 книг про відомі бренди:

1. "Історія Stаrbucks. Усе почалося з чашки кави...", Говард Шульц

В назві книги сказано про основний секрет успіху цього бренду – чашка кави. В 1983-му році Говард Шульц, який пізніше стане генеральним директорм бренду Stаrbucks випив філіжанку еспрессо в одному із італійських кафе. Після того він зрозумів, яка атмофсера пануватиме у його кав'ярні. І не помилився. З моменту, коли Говард прийшов у компанію, яка вже була створеною, спільними зусиллями із іншим персоналом вони відкрили понад 25 тисяч кафе в 70-ти країнах світу. Він покидав підприємство і знову повертався. Його боліла душа від того, що в Stаrbucks щось йшло не по плану. І одного разу йому довелось тягнути на собі непросте завдання – врятувати компанію від занепаду.



"Історія Starbucks. Усе почалося з чашки кави..." / Instagram / @book.shelfa

2. "Взуття-буття", Філ Найт

Насправді, теперішній бізнесмен та власник всесвітньовідомого бренду Філ Найт у дитинстві не мав можливості купити собі пару кросівок. Тому з ранніх років точно знав, що колись обов'язково створить якісне та доступне взуття. Його мрія стала ціллю та втілилась в реальність. Він купив логотип всього за 30 доларів і побудував імперію на мільйони. Попри визнаність його бренду, Філ Найт не є публічною людиною. Він нечасто відвідує світські заходи та рідко дає інтерв'ю. Ця книжка може стати особливою зустріччю віч-на-віч з видатним і успішним власником бренду Nike.



"Взуття-буття" / Instаgram / @ofis_centr.ua

3. "Феномен Zara", Ковадонга О’Ши

Амансіо Ортега — мільядер, який входить в список п'ятьох найбагатших людей світу згідно з Forbes, та власник успішного бренду одягу розпочинав кар'єру продавцем в магазині. Про секрети успіху, боротьбу зі складнощами та як не втратити віру в мрію – в книжці "Феномер Zara".



"Феномен Zara" / Instagram / @ekaterynagalaeva

4. "Філософія Toyota", Джефрі К.Лайкер

На сьогодні Toyota є компанією, яка робить одні з найякісніших та надійніших автомобілів. Директори та менеджери добре постарались над тим, щоб їхня корпорація використовувала якнайменше площ для виробництва, забирала якнайменше робочих годин та давала якнайвищий рівень заробітньої плати. В книжці роповідається про всі 14 принципів менеджменту та філософії командної роботи. Ці лайфхаки знадобляться у будь-якій галузі роботи.



"Філософія Toyota" / Instagram / @nnazarento

5. "Генрі Форд. Моє життя та робота", Генрі Форд

В книзі Форд розповідає, що здавна мріяв створити машину, яку працюватиме вічно. Чоловік також дає свої припущення щодо бідності людей, чому вона існує, як з нею попрощатись і що робить гроші грошима. Він поділився ідеальним образом продавця, який працює в його компанії та розповів, чому потрібно вчити дітей інвестувати в себе.



"Генрі Форд. Моє життя та робота" / Instagram / @nashformat.ua