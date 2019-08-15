Для неї це було стресом, – близький друг Камерон Діас розповів про роботу акторки в Голлівуді

Камерон Діас – одна з найзнаменитіших голллівудських акторок, яка зіграла чимало головних ролей. Проте, як заявив її близький друг, робота в центрі кіноіндустрії світу не давала зірці почувати себе щасливою. Ба більше, вона переживала стрес, знімаючись у Голлівуді.

Нещодавно Камерон Діас дала відверте інтерв'ю іноземному глянцю, що стало справжнім сюрпризом для її фанатів. Адже за останні п'ять років вона не знялася в жодному фільмі і рідко з'являлася на світських заходах. Як виявляється, саме завдяки кількарічній перерві вона змогла стати по-справжньому щасливою.

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Про неспокій на душі акторки під час роботи в Голлівуді виданню People розповів інсайдер, який представив себе близьким другом Камерон Діас.

Хоча вона завжди була в центрі уваги, їй було некомфортно перебувати в цій ролі. Для неї це було справжнім стресом, який з роками дуже на неї позначився. Їй потрібна була перерва. Зараз їй дуже подобається її подружнє життя і вона обожнює проводити час з Бенджі (Бенджі Медден – чоловік Діас – LifeStyle 24),

– сказав він.

Варто додати, що у своєму недавньому інтерв'ю сама акторка зізналася, що після перерви у роботі, вона стала щасливішою, адже своїм часом і планами розпоряджається тільки вона.