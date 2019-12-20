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Для показу в Арабських Еміратах з дев'ятої частини "Зоряних війн" вирізали ЛГБТ-поцілунок

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"Зоряні війни 9" / Digg

Фінальний епізод саги "Зоряні війни" стартував у світовому прокаті сьогодні, 20 грудня. Однак для показу фільму "Скайвокер. Сходження" творцям довелося вирізати сцену з ЛГБТ-поцілунком.

Ні для кого не секрет, що ОАЕ – країна стриманості та порядку. Попри розкішний спосіб життя, жителі Еміратів не дозволяють собі проявляти почуття на людях. Такі ж закони діють і для представників світового кінематографа.

До речі, наступна частина "Зоряних війн" може вийти в новому форматі

Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, аби жителі ОАЕ змогли побачити фінальний епізод "Зоряних війн" про Скайвокерів, творцям картини довелося вирізати ЛГБТ-поцілунок.

Як відомо, Джей Джей Абрамс вирішив додати у 9 частину поцілунок двох героїнь з Опору, аби підтримати та представити ЛГБТ-спільноту. Однак самі жителі Середнього Сходу зізналися, що в Дубаї сцена не була показана. Також поки невідомо, чи залишили творці картини інтимний момент в інших регіонах.

Зоряні війни 9: трейлер українською дивитися онлайн

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Зоряні війни ОАЕ
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