Для показу в Арабських Еміратах з дев'ятої частини "Зоряних війн" вирізали ЛГБТ-поцілунок

Фінальний епізод саги "Зоряні війни" стартував у світовому прокаті сьогодні, 20 грудня. Однак для показу фільму "Скайвокер. Сходження" творцям довелося вирізати сцену з ЛГБТ-поцілунком.

Ні для кого не секрет, що ОАЕ – країна стриманості та порядку. Попри розкішний спосіб життя, жителі Еміратів не дозволяють собі проявляти почуття на людях. Такі ж закони діють і для представників світового кінематографа.

До речі, наступна частина "Зоряних війн" може вийти в новому форматі

Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, аби жителі ОАЕ змогли побачити фінальний епізод "Зоряних війн" про Скайвокерів, творцям картини довелося вирізати ЛГБТ-поцілунок.

Як відомо, Джей Джей Абрамс вирішив додати у 9 частину поцілунок двох героїнь з Опору, аби підтримати та представити ЛГБТ-спільноту. Однак самі жителі Середнього Сходу зізналися, що в Дубаї сцена не була показана. Також поки невідомо, чи залишили творці картини інтимний момент в інших регіонах.

Зоряні війни 9: трейлер українською дивитися онлайн