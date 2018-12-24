Для запеклих модників: як носити зимові міні-шарфи для щиколоток

Як хлопці, так і дівчата прагнуть виглядати стильно і красиво навіть взимку. Незважаючи на об’ємні куртки, великі шапки та кілька нашарувань одягу модники з усього світу вдаються до різних експериментів. Одними з них стали зимові міні-шарфи для щиколоток, які прихильники моди часто оголюють навіть в морозну погоду.

У міланському журналі Lercio повідомляють, що новий тренд пропонує споживачам носити маленькі шарфи, обернувши їх навколо ніг для захисту щиколоток від холоду.

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Street-style модниць / Pinterest

Що цікаво, поки що в продажу таких шарфів немає, але у виданні пропонують пошукати у дитячих відділах магазинів найменші розміри шарфів і використати їх так, як вам зручно. Головне у такому аксесуарі – не забути придбати два продукти: по одному на кожну ногу.