Успішний український телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров рідко з'являється на публіці з дружиною Олександрою Кучеренко. Зіркова пара воліє залишати особисте життя та романтичні стосунки поза камерами. Проте з нагоди святкування 15-річчя програми "Світське життя" подружжя з'явилося разом на червоній доріжці й цей спільний вихід підкорив мережу.

Гучне святкування дня народження "Світського життя" в ботанічному саду столиці зібрало найуспішніших знаменитостей українського шоу-бізнесу. Серед зіркового бомонду опинилося й подружжя Дмитра Комарова та "Міс України 2016" Олександри Кучеренко. Світський вихід на червону доріжку красуня-дружина відомого мандрівника показала в інстаграм-профілі.

Це цікаво Дмитро Комаров вперше оголосив, як освідчився дружні – дивовижні фото

Через тривалі відрядження Дмитра Комарова до найвіддаленіших куточків світу пара бачиться досить рідко. Проте пандемія коронавірусу завадила новим зйомкам ведучого, тому сім'я вдосталь насолодилася часом одне з одним, мандрувала Україною та навіть підкорила серця публіки на червоній доріжці.

Образи Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко

На світському заході перед десятками камер "Міс Україна 2016" з'явилася у вишуканій мінісукні з квітковим принтом та об'ємними рукавами-ліхтариками. Вбрання з закритим декольте, пікантності якому додала сіточка на плечах, вигідно підкреслювало стрункість моделі. Look вона доповнила лавандовими босоніжками з ланцюжками у тон сукні.

Волосся Олександра Кучеренко зібрала у хвіст з голлівудськими локонами. Завершили образ стильна сумочка на ланцюжку, лаконічні прикраси та ніжний макіяж з акцентом на очі.

Красуня-дружина захоплювалася виглядом свого чоловіка й залишила неординарний комплімент для нього під дописом. "Якийсь красунчик в костюмі посмів взяти мене за руку. Дмитро Комаров, ти не знаєш, хто він?", – жартома написала вона.

Телеведучий постав на червоній доріжці в сірому костюмі у клітинку та сорочці в тон. Завершило діловий образ руде взуття. Пара виглядала фантастично, а шанувальники засипали їх компліментами у коментарях та не приховували свого захоплення від рідкісного виходу зіркового подружжя.