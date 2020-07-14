Український телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров нещодавно відсвяткував першу річницю таємного шлюбу з моделлю Олександрою Кучеренко. Він вперше оприлюднив, як освідчився коханій, та зізнався, що пропозиція була екстримальною.

Подружжя Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко не надто охоче розсекречує деталі особистого життя, а свій роман тримало в таємниці до самого шлюбу. Якщо про таємниче весілля в Єрусалимі пара зізнавалася публічно, то про пропозицію телеведучий розповів на особистій сторінці в інстаграмі лише зараз.

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Як Дмитро Комаров освідчився Олександрі Кучеренко?

Як я робив пропозицію. Знаючи мене, зрозуміло, що зробити це в ресторані при свічках – не мій стиль. Треба екстремальніше,

– зізнався Дмитро Комаров.

Як з'ясувалося, знаковий момент відбувся в гелікоптері над Києвом. Ведучий запросив кохану на прогулянку й без жодних попереджень запропонував політати. Для дівчини цей досвід був першим, тому вона була вражена і шокована ще до освідчення. Спочатку Олександра Кучеренко насолоджувалася фантастичним видом на Дніпро, Межигір'я та Київське море на передньому сидінні вертольота, а після посадки пересіла на заднє до Дмитра Комарова.

Мандрівник подбав про те, що подія відбулася без сторонніх свідків, тому за штурвалом гелікоптера був його друг Сергій, який має власний вертодром. Проте особливий момент журналіст хотів розділити лише з коханою. Коли вони зависли над мостом Патона, він прибрав гарнітуру і під шум двигуна мовчки дістав каблучку. Закохані зрозуміли одне одного без слів.

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