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Дмитро Дікусар розповів, що відчував після розлучення з Оленою Шоптенко

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Дмитро Дікусар / Instagram / @dikusar_dmitriy

Відомий український хореограф, учасник телепроєкту "Танці з зірками" Дмитро Дікусар рідко коментує своє особисте життя. В його житті було багато романів та розлучень, але про такі речі артист не говорить публічно.

Однією з супутниць по житті Дмитра була танцівниця Олена Шоптенко. В програмі "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" на каналі "Україна" Дікусар розповів, що розлучення з Оленою викликало у нього важку депресію.

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Розставання з Оленою Шоптенко Дмитро вважає одним із найважчих періодів у своєму житті. Вони познайомилися в Грузії, де обидва ставили хореографію іншим парам під час танцювального шоу.

Шлюб з Оленою тривав 3 роки, але ж я не одружився на ній в перший день знайомства. Ми були разом 4 роки і навіть більше. Щось таки склалося, якщо ми стільки часу були разом. Я так розумію, що Олена знайшла того чоловіка, з яким вона щаслива. І я цьому радий. Мені не дуже важливо зараз розбиратися чому ми не змогли бути разом. Напевно, на це було багато маленьких внутрішніх рішень, швидше за все нелегких, можливо, дуже важких. Ми різні. Напевно, я не підійшов Олені так, як мав підійти. Можливо, картинка в її голові не збіглася з тим, що вона бачила. Не знаю. Це треба в Оленки спитати. Я любив її страшно сильно,
– каже хореограф.

Це розлучення Дмитро переживав дуже болісно. Було відчуття, ніби він втратив самого себе. Пройти через ці всі випробування, відпустити минуле Дікусару допоміг час.

Ці стосунки, як сірник, горіли-горіли і догоріли. На той момент, коли ми розлучилися, для мене це було, як втрати руку, половину себе. Я цей період дуже емоційно переживав, через біль, страждання. Мені не хотілося нічого в плані стосунків ще, напевно, рік. Я вважаю, що однією з найкращих навичок, яку варто розвивати всередині себе – це терпіння. Рана не заживає швидко, як би ти не чаклував. Ти можеш прискорити якийсь процес, але все одно потрібно потерпіти, почекати. А найкраще зрозуміти, чому в тебе не заживає ця рана. Цей досвід має пройти з користю, а не просто так,
– зізнається Дмитро Дікусар.

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення
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