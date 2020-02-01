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Дмитро Коляденко поділився секретами стильних образів

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Дмитро Коляденко / Instagram / @dima_kolyadenko

Відомий хореограф, співак та шоумен Дмитро Коляденко розповів, як виглядати стильно взимку. Він поділився своїми секретами та прокоментував улюблені вбрання.

Дмитро Коляденко часто вдається до екстравагантних образів та завжди опиняється в центрі уваги. Шоумен точно знає, що потрібно одягати для ефектного ивгляду і поділився власними секретами виданню Newsyou.info.

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Хореограф розповів, що також любить обємні куртки яскравих кольорів. Нещодавно в його колекції зявилася ще одна курточка – жовта з сірим.

Також мені подобаються кросівки з хутром, бо їх можна взувати на босу ногу. Я якраз купив такі кросівки синові. Подарував їх а Старий Новий рік, коли він був у мене в гостях з першою дружиною Оленою. Йому буде в них тепленько,
– розповідає Дмитро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

Коляденко полюбляє одягати шуби. Проте від натурального хутра співак відмовився. Цієї зими в його гардеробі з’явилася штучна леопардова шуба.

Коли я виходжу на вулицю в леопарді, всі сусідки кричать: "А де ж моя леопардова шуба? Якщо Коляденко таку одягає, то це тренд!",
– каже шоумен.

Також у нього є "волохата" шубка, як у яка.

Чоловік в шубі з довгим ворсом – це також прикольно,
– коментує Дмитро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

Пропонуємо переглянути добірку стильних образів епатажного Дмитра Коляденка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Di.Ko. (@dima_kolyadenko)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Стиль і мода LifeStyle
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