Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко знялися для першої обкладинки після весілля

Відомий український телеведучий, незмінний у програмі "Світ навиворіт", одружився з переможницею конкурсу "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко. Їхнє весілля стало справжнім сюрпризом для фанатів, тому і на подробиці про одруження та нові світлини прихильники чекають з нетерпінням.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко одружилися 15 червня, чим сколихнули мережу не лише в Україні, але й у багатьох інших країнах світу. Після цього новоспечене подружжя неодноразово розповідали про деталі організації, чому приховували відносини і яким було їхнє весілля. Тепер зіркова пара вирішила погодитися на першу сімейну фотосесію для українського глянцю "Viva!".

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На обкладинці журналу Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко постали не у весільних вбраннях, а в буденних образах пастельних кольорів. На ній був світло-бежевий тренч і природна зачіска, а на ньому – коричневий піджак і світлі штани. У новому випуску подружжя розповіло свою історію кохання і про те, як випадково знайшли один одного на все життя.



Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко / Фото Viva!