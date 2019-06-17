Дмитро Комаров розповів, як проведе день народження з Олександрою Кучеренко

Популярний телеведучий Дмитро Комаров, відомий за програмою "Світ навиворіт", 17 червня святкує свій 36-ий день народження. Свято він вирішив влаштувати наодинці з новоспеченою дружиною Олександрою Кучеренко.

Як телеведучий зізнався у програмі "Світське життя", з коханою його поєднують не тільки сильні почуття, але й любов до подорожей. Тому Дмитро Комаров вирішив не проводити день народження у ресторані, а влаштувати мандрівку з Олександрою Кучеренко.

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На щастя, ми з Сашою дуже близькі багато в чому. Зокрема, у смаках, стилі відпочинку та авантюризмі в хорошому сенсі слова. Вона теж легка на підйом, любить активний відпочинок і обожнює подорожі в нетуристичні місця. Тому на мій день народження, який вперше будемо разом святкувати за кордоном, ми зробили собі подарунок. Просто зайшли на сайт лоукост-компанії й вибрали квитки в Європу. Взяли той рейс, який просто потрапляв на потрібні дати,

– розповів Дмитро Комаров.

За словами телеведучого, він не подбав заздалегідь про маршрути, а вирішив все зробити у стилі програми "Світ навиворіт". Тому Дмитро та Олександра будуть вирішувати всі питання на місці: від оренди авто до харчування та готелю.



Дмитро Комаров з Олександрою Кучеренко / Facebook / @miss.aakucherenko

Такий спонтанний відпочинок підтримала "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко. Дружина Дмитра Комарова зазначила, що планування мандрівки у них зайняло всього 10 хвилин.

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"Ми ніколи не нудьгуємо і завжди активно проводимо час разом. Тому я навіть не сумнівалася в тому, як ми будемо святкувати день народження Діми – звичайно, в подорож! Ми вирішили за 10 хвилин і одразу ж купили квитки. Обожнюю стиль спонтанних поїздок! Коли можна сміливо довіритися авантюризму Діми й вирушити назустріч пригодам. Любов одне до одного і до подорожей робить наше спільне життя яскравим і повним незабутніх емоцій", – додала Олександра Кучеренко.



День народження Дмитра Комарова / Instagram / @aakucherenko

Як відомо, у переддень дня народження Дмитро Комаров заявив, що одружився з ведучою, моделлю та володаркою титулу "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко. Пара таємно побралась у травні 2019 року, а через місяць подружнього життя вирішила розповісти про свої стосунки прихильникам. Вінчання відбулось в ізраїльському Єрусалимі. До країни закохані вирушили на одному рейсі, не подаючи виду, що готуються до весілля.

Дмитро Комаров розповів, що познайомився з Олександрою Кучеренко задовго до шоу "Танці з зірками". Тому на проекті вони приховували романтичні стосунки.