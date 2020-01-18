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Дмитро Комаров розсекретив країну експедиції нового сезону програми "Світ навиворіт"

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Телеведучий Дмитро Комаров / Instagram / @komarovmir

Головний український мандрівник дослідив безліч країн та зумів показати глядачам одні з найекстремальніших куточків світу. Майже півроку телеведучий провів у Китаї, адже саме його так прагнули побачити прихильнику у новому сезоні, прем'єра якого відбудеться вже зовсім скоро.

За 9 років існування проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров побував у Бразилії, Японії, В'єтнамі, Африці та ще шести запаморочливих країнах. Проте глядачі прагнули побачити з середини життя найбільш населеної держави планети, а мандрівник з радістю взяв на себе відповідальність дослідити Китай. 

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Дмитро Комаров традиційно більше ніж півроку тримав у таємниці місце своєї чергової робочої експедиції, проте сьогодні, напередодні прем'єри програми, вирішив розсекретити головний об'єкт уваги глядачів на сторінках свого інстаграму.

Журналіст опублікував світлину з оператором Олександром Дмитрієвим на тлі мальовничих схилів Піднебесної. Він зізнався, що Китай був його головною мрією від запуску проєкту, яка в результаті перевершила всі сподівання. 

Обіцяю, що ця країна і експедиція не залишать вас байдужими. Особисто мене – вразила і закохала. Інший світ, абсолютно не схожий на наш з вами,
– запевнив телеведучий. 

Дмитро Комаров повідає глядачам про те, як можливо поєднувати надсучасні технології зі стародавніми традиціями та цінностями. Одним з найбільших відкриттів для мандрівника поширена народна медицина, яка цілком витіснила західні лікарські препарати. Саме це дозволяє місцевим жителям почуватися здоровими та активними у віці 90 років. 

Коли в Пекіні рано-вранці я пішов до центрального парку і побачив сотні 80-90-річних бабусь і дідусів, які підтягуються, роблять неймовірні акробатичні трюки або легко сідають на шпагат – просто не повірив своїм очам,
– зізнався Дмитро Комаров. 

дмитро комаров
Телеведучий Дмитро Комаров / Instagram / @komarovmir

Головний український мандрівник наголосив, що новий сезон "Світу навиворіт" видасться по-справжньому спекотними, а Китай вразить кожного поєднанням гір, племен, мегаполісів, технологіями та інноваціями майбутнього. 

Китай – країна, де панують традиції і водночас народжується майбутнє! Дмитро Комаров готовий зруйнувати ваші стереотипи про Китай та показати, якою насправді є загадкова Піднебесна,
– запевняє команда проєкту. 

"Світ навиворіт" у Китаї: дивіться анонс програми онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Китай Подорожі
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