Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко зізналися, скільки дітей хотіли б мати

Телеведучий Дмитро Комаров нещодавно оголосив, що одружився з ведучою та "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко. Пара вже відсвяткувала весілля та побувала у медовому місяці. Тепер же двоє зіркових телеведучих відверто діляться мріями щодо поповнення у своїй сім'ї.

Як зізнались молодята у коментарі ТСН, вони прагнуть, щоб їхня сім'я була великою. При цьому Дмитро Комаров мріє про трьох дітей. Мабуть, це пов'язане із родиною телеведучого, адже він зростав із двійнятами Ангеліною та Миколою.

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"Я хочу, щоби дітей було мінімум троє, тому що це, мабуть, правильно – це допомагає світовій демографії. Дійсно хочеться, щоб наша сім’я була великою, тим більше, щоб вона була красивою, розумною і сміливою", – поділились Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко.

Сам телеведучий не стримує свого захвату від подружнього життя. Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко тільки повернулись із поїздки до Німеччини, де відзначили день народження зірки "Світ навиворіт". Телеведучий зізнався, що його дружина зробила свято дуже особливим, замовивши столик у ресторані з видом на Берлін та політ на величезній повітряній кулі.

Діма ж у нас пілот. Він дуже любить висоту. І мені хотілось, щоб все в його житті було на висоті,

– поділилась Олександра Кучеренко.



День народження Дмитра Комарова / Instagram / @aakucherenko

Як відомо, у переддень дня народження Дмитро Комаров несподівано заявив, що одружився. Його обраницею стала ведуча, модель та володарка титулу "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко. З дівчиною Дмитро Комаров виходив на паркет "Танці з зірками", однак навіть й натяку не давав, що має з нею романтичні стосунки.

Такої ж таємності закохані дотримувались і під час планування весілля. Олександра Кучеренко замовляла сукню в Дніпрі, а Дмитро Комаров придбав костюм у столичному бутику. Пара таємно одружилась у Єрусалимі в травні 2019 року, під час Євробачення. Тому візит зірок до Ізраїля не привернув увагу вітчизняних ЗМІ. Одразу після церемонії Дмитро та Олександра вирушили у медовий місяць на Мальдіви, де провели райський відпочинок.



Дмитро Комаров у весільній подорожі / 1+1