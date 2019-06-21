Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко зізналися, скільки дітей хотіли б мати

201
Дмитро Комаров одружився з Олександрою Кучеренко
Дмитро Комаров одружився з Олександрою Кучеренко / 1plus1.ua

Телеведучий Дмитро Комаров нещодавно оголосив, що одружився з ведучою та "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко. Пара вже відсвяткувала весілля та побувала у медовому місяці. Тепер же двоє зіркових телеведучих відверто діляться мріями щодо поповнення у своїй сім'ї.

Як зізнались молодята у коментарі ТСН, вони прагнуть, щоб їхня сім'я була великою. При цьому Дмитро Комаров мріє про трьох дітей. Мабуть, це пов'язане із родиною телеведучого, адже він зростав із двійнятами Ангеліною та Миколою. 

Читайте також: Таємне весілля Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко: з'явились деталі та фото церемонії

"Я хочу, щоби дітей було мінімум троє, тому що це, мабуть, правильно – це допомагає світовій демографії. Дійсно хочеться, щоб наша сім’я була великою, тим більше, щоб вона була красивою, розумною і сміливою", – поділились Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко. 

Сам телеведучий не стримує свого захвату від подружнього життя. Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко тільки повернулись із поїздки до Німеччини, де відзначили день народження зірки "Світ навиворіт". Телеведучий зізнався, що його дружина зробила свято дуже особливим, замовивши столик у ресторані з видом на Берлін та політ на величезній повітряній кулі. 

Діма ж у нас пілот. Він дуже любить висоту. І мені хотілось, щоб все в його житті було на висоті,
– поділилась Олександра Кучеренко. 

День народження Дмитра Комарова
День народження Дмитра Комарова / Instagram / @aakucherenko

Як відомо, у переддень дня народження Дмитро Комаров несподівано заявив, що одружився. Його обраницею стала ведуча, модель та володарка титулу "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко. З дівчиною Дмитро Комаров виходив на паркет "Танці з зірками", однак навіть й натяку не давав, що має з нею романтичні стосунки. 

Такої ж таємності закохані дотримувались і під час планування весілля. Олександра Кучеренко замовляла сукню в Дніпрі, а Дмитро Комаров придбав костюм у столичному бутику. Пара таємно одружилась у Єрусалимі в травні 2019 року, під час Євробачення. Тому візит зірок до Ізраїля не привернув увагу вітчизняних ЗМІ. Одразу після церемонії Дмитро та Олександра вирушили у медовий місяць на Мальдіви, де провели райський відпочинок. 

Дмитро Комаров у весільній подорожі
Дмитро Комаров у весільній подорожі / 1+1

blog_ava
Чим корисна та шкідлива шовковиця
сьогодні
8149
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 21-23 червня
сьогодні 11:35 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 21-23 червня
325
День літнього сонцестояння 2019: що можна і не можна робити в цей день
сьогодні 10:02 День літнього сонцестояння 2019: що можна і не можна робити в цей день
3268
"Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки
20 червня 15:21 "Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки
Юлія Ліпенцева 269
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
20 червня 13:31 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
4517
Ніколь Кідман – 52: акторський шлях зірки, її кохання та найуспішніші фільми
20 червня 12:02 Ніколь Кідман – 52: акторський шлях зірки, її кохання та найуспішніші фільми
Юлія Турелик 1378
Новини
Більше новин
Залиште відгук