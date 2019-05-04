Дмитро Комаров знявся у провокативній фотосесії з оголеними зірками: гарячі кадри

Популярний український телеведучий Дмитро Комаров, відомий завдяки своєму проекту "Світ навиворіт", приголомшив прихильників. Він знявся у звабливій фотосесії з оголеними красунями.

За час своєї кар'єри Дмитро Комаров встиг створити імідж скромного мандрівника, який не боїться їхати в екзотичні та невідані глядачам місця світу. Однак цей образ телеведучий майстерно порушив, знявшись у сексапільній фотосесії для чоловічого журналу XXL.

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Перед камерою він постав зухвалим мачо, якого оточують звабливі красуні у прозорих вбраннях. Разом із Дмитром Комаровим для глянцю знялись DJ Nana (справжнє ім'я – Анастасія Кумейко) і акторка та ведуча Іванна Онуфрійчук. Телеведучий приміряв ефектні класичні костюми, а от запальні брюнетки постали у журналі в сексуальній білизні та прозорих сукнях.

Довго вагалась, чи роздягатися для чоловічого глянцю. Ви не уявляєте, щоденно мені пишуть з багатьох видань! Ну що ж, не встояла. Дивіться результат на обкладинці і сторінках журналу XXL. Вийшло дуже гаряче, адже поряд зі мною – чудова Nana і мачо Дмитро Комаров,

– поділилась враженнями Іванна Онуфрійчук.



Дмитро Комаров на сторінках XXL

Та якщо така сексапільна зйомка для телеведучої Іванни Онуфрійчук – своєрідний експеримент, то DJ Nana залюбки приміряє гарячі образи навіть для домашніх фото. На Instagram-сторінці артистки є чимало провокативних кадрів, які розбурхують мережу, зокрема, із закулісся зйомки для XXl.