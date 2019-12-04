Дмитро Шепелєв розповів неофіційну історію знайомства з Тулупувою

Білоруський телеведучий Дмитро Шепелєв поспілкувався в новому інтерв’ю з російською телеведучою Ксенією Собчак, де привідкрив завісу свого особистого життя та розповів про виховання сина.

36-річний ведучий, який внесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, зізнався, що має близькі стосунки з 6-річним сином Платоном і просить своїх рідних та близьке оточення розповідати йому про Жанну Фріске, як про чудову жінку та люблячу маму, а не як про артистку та відому російську персону.

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Дмитро старається розповідати Платону все про його матір і казати, що незважаючи на фізичну відсутність, Жанна завжди з ним поряд. На запитання Ксенії Собчак, чи Платон не перекладає свою потребу у матері на нову дівчину Шепелєва – Катерину Тулупову, він каже, що ні. Відтак Дмитро старається виконувати обов’язки як батька, так і матері.

Щодо нової пасії, то білоруський продюсер, який проживав в центрі російської Москви, офіційно підтвердив свої відносини з нею. Як і раніше розповідали в ЗМІ, познайомився він з нею завдяки дітям у дитячому садку, у який вони спільно ходять. За його словами, це офіційна і правдива історія знайомства, яка тягнеться вже три роки – 12 листопада у них було перше побачення. А є ще і неофіційна.



Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова / Instagram / @dmitryshepelev

Після того, як ми офіційно познайомились в дитячому садку, я сидів в Тіндері, листав фотки. В мене в профілі – мої фотки, а ті пари, які мені писали, казали: "Ти не о**їв чужі фотки ставити?", "Ти з**бав, хто ти, урод?". І однією з тих, хто попався мені в Тіндері, стала Катя, хоча я з нею вже був знайомий,

– розповів Шепелєв.

Експартнер Фріске додав, що вперше в житті зрозумів, що таке сімейне життя. За його словами, з Жанною йому цього було мало, оскільки це був період, коли вони багато подорожували і працювали. "Все було в перший раз, в новинку, на незвичайних емоціях – це складно назвати життям разом", – резюмував чоловік.

"Зараз стосунки з Катьою – це абсолютне нове для мене, нічого подібного зі мною не відбувалось і я розумію, наскільки це круто, наскільки я це ціную і наскільки я вдячний долі, що зустрів таку людину. І я радий, що це сталось зараз. Мені 36 років. Я колись думав, що якби це сталось через 3 – 5 років, не факт, що я погодився би з кимось жити", – заявив Шепелєв.

Дивіться інтерв'ю Дмитра Шепелєва в Ксенії Собчак: