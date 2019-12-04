Дмитро Шепелєв зізнався, чи жив би з Фріске, якщо би вона вилікувалась від раку

Білоруський телеведучий Дмитро Шепелєв в інтерв’ю з Ксенією Собчак поділився, як би могло скластись його життя, якщо би колишня фактична дружина Жанна Фріске одужала після раку.

На запитання Ксенії Собчак, як би склалось його життя з Фріске після одужання, якщо би таке трапилось, він відповів неоднозначно.

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Я задаю собі це питання. Тому що я знаю її дуже легкою, повітряною, безвідповідальною, закоханою в життя красунею. Я не знаю її мамою, дружиною, тому я не можу до кінця по-справжньому відповісти на це питання,

– зізнався чоловік.

Він додав, що цінує своє колишнє життя і не хоче від нього відмовлятись. Втім жити ним далі він не має наміру.

"Я не приховую від Каті (його нової партнерки, – LifeStyle 24), що ціную своє колишнє життя і те, що було в ньому. Я не відмовляюся від нього. Це мене дуже навчило і переламало так, що я відчуваю себе іншою людиною. Я вдячний за це. Але я не хочу жити колишнім життям. І якщо за мене вирішили, що я маю жити от так, я з вдячністю приймаю це і починаю нову сторінку життя. Я – це я і мені є що сказати. Були б ми разом чи ні – я не знаю", – заявив в інтерв’ю Шепелєв.



Дмитро Шепелєв і Жанна Фріске / Фото з відкритих джерел

Відомо, що наразі в Дмитра Шепелєва розвиваються стосунки з російською дизайнеркою та архітекторкою Катериною Тулуповою. В інтерв'ю Собчак він поділився, що вперше в житті зрозумів, що таке сімейне життя. Адже з Жанною йому цього було мало, оскільки це був період, коли вони багато подорожували і працювали. "Все було в перший раз, в новинку, на незвичайних емоціях – це складно назвати життям разом", – резюмував чоловік.

Після смерті Жанни Фріске цивільний чоловік Шепелєв розповідав, що на одне з її днів народжень зробив пропозицію одруження, втім вони не хотіли спішити і з часом зробити все красиво. Вони тоді вже знали про діагноз Жанни, але сподівались, що все владнається.

"Ми були з Жанною і в здоров'ї, і в хворобі. Це саме ті стосунки, які проповідує людство. Про це можна мріяти, але так можна жити. І я щасливий, що в моєму житті є ця людина. Я щасливий, що ми розділили цю долю, ми розділили цю відповідальність. Я безмірно вдячний їй. І я щасливий, що вона в мене є", – казав у 2015 році Дмитро.