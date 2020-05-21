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До дня вишиванки: Катерина Осадча знялась у чарівній фотосесії з Юрієм Горбуновим

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Катерина Осадча та Юрій Горбунов
Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy

Українська телеведуча Катерина Осадча до Дня вишиванки в Україні опублікувала результати фотоісторії, яка була зроблена в українському селі з її чоловіком Юрієм Горбуновим. Ймовірно, кадри були зроблені під час карантину у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Києві.

Катерина Осадча завжди шанує та підтримує українські традиції, тому охоче публікує в мережі різні фотографії з релігійних чи державних свят. До подій вона також залучає своїх рідних – чоловіка Юрія та маленького сина Івана, обличчя якого вона поки що воліє не показувати в мережі. 21 травня вся Україна відзначає День вишиванки, тому Осадча вирішила символічно оприлюднити результати фотосесії у своєму інстаграмі.

До теми День вишиванки: як українські зірки вітають зі святом

На світлинах можна найперше побачити розкішне вбрання ведучої, яке надала їй знаменита українська дизайнерка Юлія Магдич. Сукня малинового кольору з білими орнаментами, бахромою та поясом виглядали просто неймовірно на Катерині. Свій образ вона завершила білими туфлями-човниками, прикрасами та зібраною зачіскою із стрічкою. На противагу Осадчій, Горбунов одягнув білу сорочку з білими вишитими орнаментами, чорні штани та білі кросівки, і цим самим виглядав не менш стильно.

Для перегляду всіх фотографій гортайте праворуч:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Вся фотосесія відбувалась у музеї з неймовірними пейзажами, де присутні сіно, українська атрибутика, старовинна хата-мазанка, та навіть гуси. У підписі до фотографій Катерина привітала всіх з Днем вишиванки та зазначила важливість українського строю в житті українців.

З Днем вишиванки! Вишиванка – наша гордість, наша історія, наш генетичний код. Тішуся, що наше національне вбрання і національні мотиви популярні і далеко за межами нашої країни. Моя стилізована вишиванка від Юлії Магдич,
– йдеться у дописі Осадчої.

Юрій Горбунов у своєму інстаграмі теж залишив декілька фотографій з цієї ж фотосесії, додавши, що його перша вишиванка була ще у дитячому садочку, тому він дуже радий, що традиції зберігаються і досі. Чоловік також опублікував фото з бекстейджу фотосесії, де привітав усіх українців зі святом.

"З Днем вишиванки! Фантастичний одяг колись придумали українці! У вишиванці зручно, красиво і завжди модно! Моя улюблена – білим по білому!" – написав Горбунов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України Мода День вишиванки Катя Осадча LifeStyle Стиль і мода
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