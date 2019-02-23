До 20-річчя знаменитого кліпу на пісню Bomfunk MC's – Freestyler вийшов новий римейк: відео

Улюблений трек 90-х Freestyler, який виконує гурт Bomfunk MC's, до сьогодні зачаровує шанувальників електронної музики. Однак, оскільки у 2019 році пісні виповнюється 20 років, тому в Бельгії було вирішено зняти римейк на відеоролик з нагоди ювілею, а також з метою зробити його сучаснішим.

Один з бельгійських операторів мобільного зв'язку Telenet вирішив зробити подарунок прихильникам фінського гурту Bomfunk MC's, які записали культову пісню під назвою Freestyler. Як відомо, у 2019 році синглові виповнюється 20 років, тому було вирішено зробити сучасний римейк на культовий кліп 1990-х і 2000-х років. Новий відеоролик опубліковано на YouTube-каналі оператора.

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Оскільки гурт припинив своє існування у 2005 році, ідейним натхненникам довелося збирати учасників команди, кожен з яких зараз пішов своїм творчим шляхом. Так, у зйомках нового кліпу знялися відомі всім 49-річний Раймон Ебанкс, який був фронтменом колишнього гурту, Ісмо Лаппаляйнен, який виступає під псевдонімом DJ Gismo, а також Яакко Саловаара, зараз відомий як JS16.

Сюжет кліпу режисери не змінювали, однак основною відмінністю є те, що хлопця з дредами замінили дівчиною. Також в кліпі, який був знятий 20 років, гурт постав у фінському метро, а новий відеоролик зняли в Нідерландах.

Дивитися римейк на кліп гурту Bomfunk MC's – Freestyler: відео

Дивитися оригінальний кліп гурту Bomfunk MC's – Freestyler: відео