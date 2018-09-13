До дня народження Кріссі Тейген: топ-7 найкумедніших постів телезірки

Телевізійна зірка та модель Кріссі Тейген, яка виховує двох дітей у шлюбі зі співаком Джоном Леджендом, 30 листопада святкує свій день народження. Американській знаменитості виповнюється 33 роки.

Дружина Джона Ледженда ніколи не соромилася відверто розповідати про свої труднощі, незручні ситуації та переживання у житті. До прикладу, після пологів Кріссі Тейген показала відверті фотографії про те, як виглядає її тіло після пологів. Шанувальники не могли не помітити розтяжки на шкірі, що залишилися після вагітності.

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Однак ці розповіді зовсім не є нудними "скаргами" про нещасливе життя. Натомість Кріссі сприймає це інакше. Телезірка відрізняється відмінним почуттям гумору і прийняттям та любов'ю до себе і свого тіла.

Кріссі Тейген можна назвати королевою соціальних мереж, зірка вміє посміятися на публіці не лише з себе, а й смішно "потролити" інших знаменитостей.

Журналісти LifeStyle24 вирішили пригадати найкумедніші публікації 33-річної зірки у своєму мікроблозі в Twitter

"Після 9 років ненависті до Дональда Трампа, слова "ти нікому не подобаєшся" стали останньою краплею"

After 9 years of hating Donald J Trump, telling him "lol no one likes you" was the straw pic.twitter.com/MhZ6bXT1Dp — christine teigen (@chrissyteigen) 25 de juliol de 2017

"Я роблю репости зі сторінок справжніх дурнів, щоб вони не змогли це видалити і сподіваюсь, що їхні роботодавці це побачать. Як шкода, не багато з них мають роботодавців"

I manually retweet the super-morons so they can't delete and hope their employers will see. Sadly, not many have employers. — christine teigen (@chrissyteigen) 1 de setembre de 2014

Фото: Джон Ледженд отримав бейдж з помилкою в імені.

"Лузер", – написала Кріссі.

Дональд Трамп: "Ми маємо не допускати зло у нашій країні".

Кріссі: "О котрій годині ми маємо викликати Убер для тебе?"

what time should we call your Uber? — christine teigen (@chrissyteigen) 4 de febrer de 2017

"Я знаю, що у нього (Джона Ледженда, – 24 канал) чудовий голос і я знаю, що мені "дуже пощастило" і таке інше, однак вокальні розминки Джона змушують мене приймати удар в мозок"

I know he has a beautiful voice and I know I am "soooooo lucky" and blah blah but john's vocal warmups make me want to stab my brain — christine teigen (@chrissyteigen) 19 de juny de 2017

"Говорю в останній раз, Джон виглядає як дитина, а отже багато малюків виглядають, як він. Припиніть надсилати мені малюків Джона"

For the LAST TIME, JOHN looks like a baby so A LOT OF BABIES LOOK LIKE HIM STOP SENDING ME JOHN BABIES — christine teigen (@chrissyteigen) 4 de juliol de 2017

"Коли ми подорожуємо з Джоном, зазвичай, він не говорить для того, щоб відпочив його голос. А я запитую його кожні 45 хвилин "Ти злишся на мене?"