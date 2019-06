До Дня журналіста: топ-5 фільмів про "акул пера"

6 червня журналісти всього світу відзначають своє професійне свято. Про важливість, відповідальність, а іноді й небезпечність такого потрібного в сучасному світі фаху зняли десятки повнометражних фільмів та серіалів.

Журналісти LifeStyle 24 обрали лише найкращі і попропонуємо переглянути всі, кому цікава дана тематика.

"Солодке життя" (La dolce vita), 1960

Фільм італійського режисера Федеріко Фелліні розповідає історію життя журналіста у Римі за часів економічного піднесення Італії у 50-х роках XX століття. Насичене життя італійської богеми, серед представників якої є і журналіст Марчелло, позбавлене сенсу і після самогубства друга він пробує його змінити. Культову картину вважають не лише величезним здобутком Фелліні, а й усієї історії кіно.

Солодке життя: дивитись трейлер фільму онлайн

"Добраніч і нехай щастить" (Good Night, and Good Luck), 2005

Дія картини розгортається у США 50-х років, в епоху розвитку телебачення. Фільм розповідає реальну історію протистояння репортера Едварда Мароу і сенатора Джозефа МакКарті. В рамках так званого "полювання на відьом" посадовець звинуватив журналіста в симпатії до комуністичного режиму. Поціновувачі творчості Джорджа Клуні мають змогу подивитись на свого улюбленця в цілковито новому образі.

Добраніч і нехай щастить: дивитись трейлер фільму онлайн

"Сенсація" (Scoop), 2006

У компанії таких голлівудських зірок, як Х'ю Джекмен та Скарлет Йохансон, режисер Вуді Аллен розповідає історію сенсаційного розслідування, яке допоможе викрити вбивцю. Не обійшлось без порції фірмових "вудіалленівськикх" жартів та сарказму.

Сенсація: дивитись трейлер фільму онлайн

"У центрі уваги" (Spotlight), 2015

Фільм розповідає про журналістське розслідування щодо священиків-педофілів. У січні 2002 року газета Boston Globe опублікувала приголомшливий матеріал про численні випадки педофілії в римо-католицькій церкві. У 2016 картина режисера Тома МакКарта отримала омріяну статуетку Оскар в номінації "Найкращий фільм".

У центрі уваги: дивитись трейлер фільму онлайн

"Секретне досьє" (The Post), 2017

Історично-біографічна драма показує життя двох журналістів іменитих видань – The Washington Post і The New York Times. Американський медіапростір дізнається про опублікування секретних документів про хід війни у В'єтнамі. Якщо уряд засудить The Washington Post за порушення законів, то видання буде закрите, а всі його співробітники опиняться на вулиці або у в'язниці. Головні ролі зіграли Меріл Стріп, Том Хенкс, Сара Полсон та інші, а режисером став геніальний Стівен Спілберг.

Секретне досьє: дивитись трейлер фільму онлайн

Принагідно вітаємо колег-журналістів з професійним святом!