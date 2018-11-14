До Києва приїдуть німецькі музиканти Modeselektor: все, що варто знати про концерт

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Modeselektor
Modeselektor / Прес-служба

Відомі німецькі ді-джеї Ґернот Бронзерт і Себастіан Шарі. які входять до колективу Modeselektor, приїдуть до Києва. Артисти виступлять перед прихильниками 1 грудня.

Всі меломани, які цікавляться берлінським техно та розбираються у світі сучасної електроніки, знають, хто такі Modeselektor. Їхньою творчістю захоплюються чимало людей, а на виступи приходить вокаліст культового гурту Radiohead Том Йорк. В інтерв'ю артист зізнався, що музика ді-джейського дуету настільки приголомшила його, що він розпочав експерименти з електронною музикою. Спільно з Modeselektor Том Йорк записав кілька пісень, які вже підкорили світ. 

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Дивіться кліп Modeselektor та Тома Йорка до спільної пісні "Shipwreck" (відео):

 

Увесь свій матеріал ді-джеї Ґернот Бронзерт і Себастіан Шарі збирають на софті та MIDI-контролерах, що робить їх виступи дуже інноваційними та ефектними. Українці матимуть змогу послухати треки музикантів 1 грудня. Modeselektor відіграють гучний концерт на вечірці з серії PROMIN. Згідно з анонсом, всі учасники заходу опиняться на андеграундній вечірці, відчують атмосферу легендарних Tresor чи Berghain та зануряться у справжнє берлінське техно. 

Дивіться кліп Modeselektor "Berlin" (відео):

 

Хто такі Modeselektor?Це два берлінські ді-джеї Ґернот Бронзерт і Себастіан Шарі, які зустрілися на підпільній вечірці у Берліні десь у 90-ті роки. За роки співпраці дует записав не багато альбомів, але кожний з них по праву можна вважати внеском у розвиток німецької електроніки. Щодо музики, то навіть самі Modeselektor не можуть охарактеризувати її одним словом. Хтось визначає їх виступи, як просто "качає", декому вистачає сказати "О, Modeselektor!", а самі Гернат та Себастьян кажуть ще простіше: "Ми робимо шум". У їхніх треках є все: IDM, ґлітч, електро та хіп-хоп.

Теги: LifeStyle Новини України Новини Києва Музика
Джерело: 24 Канал
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