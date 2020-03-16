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До маєтку Дженніфер Лоуренс вдерлася фанатка

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До будинку Дженніфер Лоуренс вдерлася фанатка / Instagram / @ljlawthequeen

Знаменита американська акторка, зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс потерпіла від прихильниці. 23-річна дівчина вдерлася до будинку зірки.

До маєтку голлівудської акторки та лауреатки Оскара Дженніфер Лоуренс пробралася шанувальниця. Дівчину, яка увійшла в будинок знаменитості через головні двері, затримали охоронці. Про це повідомляє видання TMZ.

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У той момент, коли прихильниця проникла у помешкання Лоуренс, вона була вдома сама. Інцидент трапився в неділю, 15 березня, близько 21:15. Двері не були зачиненими, то ж вона спокійно зайшла на територію маєтку.

Як йдеться у повідомленні, фанатку зупинили охоронці та викликали поліцію. За словами дівчини, вона так вчинила, щоб "зустрітися і познайомитися з Дженніфер".

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркова нерухомість Дженніфер Лоуренс LifeStyle
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